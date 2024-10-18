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Єва Лонгорія замилувала фото з підрослим сином від чоловіка-медіамагната

18 жовтня 2024 10:11
Марія Коробова - редактор
Марія Коробова
редактор
Єва Лонгорія показала підрослого сина від відомого бізнесмена - фото
Єва Лонгорія з сином. Фото: instagram.com/evalongoria
Марія Коробова - редактор
Марія Коробова
редактор

Зірка серіалу "Відчайдушні домогосподарки" Єва Лонгорія показала, як підріс її син Сантьяґо. Хлопчику вже виповнилося шість років. 

Світлинами з сином акторка поділилася в Instagram.

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Знаменитість опублікувала зворушливі світлини з сімейного архіву, на яких позувала разом із хлопчиком.

Єва показала щасливі моменти їхнього життя й те, наскільки вони із Сантьяґо близькі.

Єва Лонгорія зі своїм сином. Фото: instagram.com/evalongoria
Єва Лонгорія зі своїм сином. Фото: instagram.com/evalongoria
Єва Лонгорія з сином Сантьяґо. Фото: instagram.com/evalongoria
Єва Лонгорія з сином Сантьяґо. Фото: instagram.com/evalongoria

У коментарях під фото шанувальники відмітили, що хлопчик росте справжнім красенем і дуже схожий на свою зіркову матусю. 

"Він наче маленька ви".

"Санті — копія його мама".

"Які гарні мама та син! Ви дуже схожі".

Син Єви Лонгорії. Фото: instagram.com/evalongoria
Син Єви Лонгорії. Фото: instagram.com/evalongoria

У дописі акторка також порушила тему важливості зробити свій голос під час виборів. За словами Лонгорії, вона б хотіла, аби її син змалечку знав про свої громадянські обов'язки.

"Хоча Санті ще не може голосувати, я хочу прищепити йому розуміння важливості голосування та підняття голосу за тих, хто не може. Цього року для Санті і для майбутніх поколінь. Давайте зробимо так, щоб наші голоси були почуті за тих, кого ми любимо, і за майбутнє, в яке ми віримо", — написала акторка.

Єва Лонгорія та її син Сантьяґо. Фото: instagram.com/evalongoria
Єва Лонгорія та її син Сантьяґо. Фото: instagram.com/evalongoria

Нагадаємо, Єва Лонгорія виховує сина разом зі своїм чоловіком, власником найбільшої медіакомпанії Мексики Хосе Антоніо Бастоном. Пара одружилася у травні 2016 року після трьох років стосунків. 

Раніше вагітна дружина Володимира Остапчука зізналася, через що панікує перед пологами.

Також стало відомо, хто підтримав актора Бена Аффлека на тлі розлучення з Дженніфер Лопес.

Єва Лонгорія родина акторка закордонні зірки діти

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