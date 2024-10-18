Єва Лонгорія показала підрослого сина від відомого бізнесмена - фото

Єва Лонгорія замилувала фото з підрослим сином від чоловіка-медіамагната
Зірка серіалу "Відчайдушні домогосподарки" Єва Лонгорія показала, як підріс її син Сантьяґо. Хлопчику вже виповнилося шість років.
Світлинами з сином акторка поділилася в Instagram.
Єва Лонгорія показала шестирічного сина
Знаменитість опублікувала зворушливі світлини з сімейного архіву, на яких позувала разом із хлопчиком.
Єва показала щасливі моменти їхнього життя й те, наскільки вони із Сантьяґо близькі.
У коментарях під фото шанувальники відмітили, що хлопчик росте справжнім красенем і дуже схожий на свою зіркову матусю.
"Він наче маленька ви".
"Санті — копія його мама".
"Які гарні мама та син! Ви дуже схожі".
У дописі акторка також порушила тему важливості зробити свій голос під час виборів. За словами Лонгорії, вона б хотіла, аби її син змалечку знав про свої громадянські обов'язки.
"Хоча Санті ще не може голосувати, я хочу прищепити йому розуміння важливості голосування та підняття голосу за тих, хто не може. Цього року для Санті і для майбутніх поколінь. Давайте зробимо так, щоб наші голоси були почуті за тих, кого ми любимо, і за майбутнє, в яке ми віримо", — написала акторка.
Нагадаємо, Єва Лонгорія виховує сина разом зі своїм чоловіком, власником найбільшої медіакомпанії Мексики Хосе Антоніо Бастоном. Пара одружилася у травні 2016 року після трьох років стосунків.
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