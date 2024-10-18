Ева Лонгория показала подросшего сына от известного бизнесмена - фото

Ева Лонгория восхитила фото с подросшим сыном от мужа-медиамагната
Звезда сериала "Отчаянные домохозяйки" Ева Лонгория показала, как подрос ее сын Сантьяго. Мальчику исполнилось шесть лет.
Фотографиями с сыном актриса поделилась в Instagram.
Ева Лонгория показала шестилетнего сына
Знаменитость опубликовала милые фотографии из семейного архива, на которых позировала вместе с мальчиком.
Ева показала счастливые моменты их жизни и то, насколько они близки с Сантьяго.
В комментариях под фото поклонники заметили, что мальчик растет настоящим красавцем и очень похож на свою звездную маму.
"Он как маленькая вы".
"Санти — копия его мама".
"Какие красивые мама и сын! Вы очень похожи".
В посте актриса также подняла тему важности сделать свой голос на выборах. По словам Лонгории, она бы хотела, чтобы ее сын с детства знал о своих гражданских обязанностях.
"Хотя Санти еще не может голосовать, я хочу привить ему понимание важности голосования и поднятия голоса за тех, кто не может. В этом году для Санти и для будущих поколений. Давайте сделаем так, чтобы наши голоса были услышаны за тех, кого мы любим, и за будущее, в которое мы верим", — написала актриса.
Напомним, Ева Лонгория воспитывает сына вместе со своим мужем, владельцем крупнейшей медиакомпании Максики, Хосе Антонио Бастоном. Пара поженилась в мае 2016 года после трех лет отношений.
Ранее беременная жена Владимира Остапчука призналась, из-за чего паникует перед родами.
Также стало известно, кто поддержал актера Бена Аффлека на фоне развода с Дженнифер Лопес.
Читайте Новини.LIVE!