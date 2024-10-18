Ева Лонгория показала подросшего сына от известного бизнесмена - фото

Ева Лонгория с сыном. Фото: instagram.com/evalongoria

Звезда сериала "Отчаянные домохозяйки" Ева Лонгория показала, как подрос ее сын Сантьяго. Мальчику исполнилось шесть лет.

Фотографиями с сыном актриса поделилась в Instagram.

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Знаменитость опубликовала милые фотографии из семейного архива, на которых позировала вместе с мальчиком.

Ева показала счастливые моменты их жизни и то, насколько они близки с Сантьяго.

Ева Лонгория с сыном. Фото: instagram.com/evalongoria

Ева Лонгория с сыном Сантьяго. Фото: instagram.com/evalongoria

В комментариях под фото поклонники заметили, что мальчик растет настоящим красавцем и очень похож на свою звездную маму.

"Он как маленькая вы".

"Санти — копия его мама".

"Какие красивые мама и сын! Вы очень похожи".

Сын Евы Лонгории. Фото: instagram.com/evalongoria

В посте актриса также подняла тему важности сделать свой голос на выборах. По словам Лонгории, она бы хотела, чтобы ее сын с детства знал о своих гражданских обязанностях.

"Хотя Санти еще не может голосовать, я хочу привить ему понимание важности голосования и поднятия голоса за тех, кто не может. В этом году для Санти и для будущих поколений. Давайте сделаем так, чтобы наши голоса были услышаны за тех, кого мы любим, и за будущее, в которое мы верим", — написала актриса.

Ева Лонгория и ее сын Сантьяго. Фото: instagram.com/evalongoria

Напомним, Ева Лонгория воспитывает сына вместе со своим мужем, владельцем крупнейшей медиакомпании Максики, Хосе Антонио Бастоном. Пара поженилась в мае 2016 года после трех лет отношений.

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