Єва Лонгорія відвідала Global Gift Gala разом із шестирічним сином Сантьяго

Акторка Єва Лонгорія. Фото: Reuters

Зірка серіалу "Відчайдушні домогосподарки" Єва Лонгорія відвідала Global Gift Gala. Зірка позувала на червоній доріжці разом зі своїм 6-річним сином Сантьяго.

Про це пише видання People.

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Лонгорія одягла довгу сліпучо-сріблясту сукню. Корсет сукні був прикрашений візерунками та паєтками. Вона доповнила образ срібним намистом, масивним браслетом та кількома каблучками в тон.

Її шестирічний син Сантьяго мав чарівний вигляд у маленькому чорному смокінгу та сорочці. Хлопчик, схоже, відновлювався після травми, оскільки на його лівій руці також був яскраво-рожевий гіпс.

Позуючи для фотографій, мати і син тримаються за руки з посмішками на обличчях.

Зірка народила Сантьяго у червні 2018 року від свого чоловіка Хосе Антоніо "Пепе" Бастона.

Нагадаємо, модель Ельза Госк знялась у відвертій фотосесії. А раніше ми писали, що Пенелопа Крус у розкішній сукні підтримала чоловіка на кінофестивалі.