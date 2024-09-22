Пенелопа Крус у мереживній сукні Chanel підтримала красеня-чоловіка на кінопремії
В Іспанії відбулося відкриття 72-го Міжнародного кінофестивалю у Сан-Себастьяні. Головними зірками червоної доріжки стали 50-річна Пенелопа Крус, яка вийшла до фотографів у білій сукні Chanel із чорним бантом на грудях, та її чоловік, 55-річний Хав'єр Бардем.
Про це пише Daily Mail.
Пенелопа Крус позувала з чоловіком на червоній доріжці
На церемонії відкриття Хав'єру вручили нагороду за досягнення всього життя, і актор використав цю нагоду, щоб подякувати зі сцени своїй родині. Особливу подяку він висловив своїй дружині, сказавши: "Жінці, яку я люблю і з якою прожив життя, я хочу висловити глибоку вдячність за те, якою людиною ти є. За те, як ти несеш відповідальність за життя наших дітей, твоєї родини, твоєї матері, твоїх друзів і безлічі людей, яких ти не знаєш особисто, але за яких переживаєш і про яких дбаєш".
Слухаючи це зізнання чоловіка, Пенелопа не стримала сліз. Знаменитості одружилися у 2010 році. У них двоє спільних дітей: 12-річний син Лео та 10-річна донька Луна.
Нагадаємо, друзі Бреда Пітта висловилися про його новий ромна. А раніше стало відомо, що Демі Мур вийшла на червону доріжку разом з трьома доньками.
Читайте Новини.LIVE!