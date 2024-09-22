Пенелопа Крус у мереживній сукні Chanel підтримала красеня-чоловіка на кінопремії

Акторка Пенелопа Крус із Хав'єром Бардемом. Фото: Reuters

В Іспанії відбулося відкриття 72-го Міжнародного кінофестивалю у Сан-Себастьяні. Головними зірками червоної доріжки стали 50-річна Пенелопа Крус, яка вийшла до фотографів у білій сукні Chanel із чорним бантом на грудях, та її чоловік, 55-річний Хав'єр Бардем.

Про це пише Daily Mail.

Читайте також:

Пенелопа Крус позувала з чоловіком на червоній доріжці

На церемонії відкриття Хав'єру вручили нагороду за досягнення всього життя, і актор використав цю нагоду, щоб подякувати зі сцени своїй родині. Особливу подяку він висловив своїй дружині, сказавши: "Жінці, яку я люблю і з якою прожив життя, я хочу висловити глибоку вдячність за те, якою людиною ти є. За те, як ти несеш відповідальність за життя наших дітей, твоєї родини, твоєї матері, твоїх друзів і безлічі людей, яких ти не знаєш особисто, але за яких переживаєш і про яких дбаєш".

Акторка Пенелопа Крус із Хав'єром Бардемом. Фото: Reuters

Актор Хав'єр Бардем. Фото: Reuters

Акторка Пенелопа Крус. Фото: Reuters

Акторка Пенелопа Крус із Хав'єром Бардемом. Фото: Reuters

Слухаючи це зізнання чоловіка, Пенелопа не стримала сліз. Знаменитості одружилися у 2010 році. У них двоє спільних дітей: 12-річний син Лео та 10-річна донька Луна.

Нагадаємо, друзі Бреда Пітта висловилися про його новий ромна. А раніше стало відомо, що Демі Мур вийшла на червону доріжку разом з трьома доньками.