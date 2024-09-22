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Пенелопа Крус в кружевном платье Chanel поддержала красавца-супруга на кинопремии

22 сентября 2024 07:46
Оля Мазур - Редактор
Оля Мазур
Редактор
Пенелопа Крус в кружевном платье Chanel поддержала красавца-мужчину на кинопремии
Актриса Пенелопа Крус с Хавьером Бардемом. Фото: Reuters
Оля Мазур - Редактор
Оля Мазур
Редактор

В Испании состоялось открытие 72-го Международного кинофестиваля в Сан-Себастьяне. Главными звездами красной дорожки стали 50-летняя Пенелопа Крус, вышедшая к фотографам в белом платье Chanel с черным бантом на груди, и ее супруг, 55-летний Хавьер Бардем.

Об этом пишет Daily Mail.

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На церемонии открытия Хавьеру вручили награду за достижение всей жизни, и актер использовал эту возможность, чтобы поблагодарить со сцены свою семью. Особую благодарность он выразил своей супруге, сказав: "Женщине, которую я люблю и с которой прожил жизнь, я хочу выразить глубокую благодарность за то, каким человеком ты есть. За то, как ты несешь ответственность за жизнь наших детей, твоей семьи, твоей матери, твоих друзей и множества людей, которых ты не знаешь лично, но за которых переживаешь и о которых заботишься".

 

Актриса Пенелопа Крус с Хавьером Бардемом
Актриса Пенелопа Крус с Хавьером Бардемом. Фото: Reuters

 

Актер Хавьер Бардем. Фото: Reuters
Актер Хавьер Бардем. Фото: Reuters

 

Актриса Пенелопа Крус
Актриса Пенелопа Крус. Фото: Reuters

 

Актриса Пенелопа Крус с Хавьером Бардемом
Актриса Пенелопа Крус с Хавьером Бардемом. Фото: Reuters

 

Слушая это признание супруга, Пенелопа не сдержала слез. Знаменитости поженились в 2010 году. У них двое общих детей: 12-летний сын Лео и 10-летняя дочь Луна.

Напомним, друзья Брэда Питта высказались о его новом ромне. А ранее стало известно, что Деми Мур вышла на красную дорожку вместе с тремя дочерьми.

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