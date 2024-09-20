Пишнотіла Скарлетт Йоганссон представила нових Трансформерів у яскравій сукні

Акторка Скарлетт Йоганссон. Фото: Reuters

Скарлетт Йоганссон показала розкішний образ у червоній максі-сукні без бретелей. Красуня приєдналася до австралійської зірки Кріса Хемсворта на лондонській прем’єрі їхнього нового фільму "Трансформери один".

Про це пише Daily Mail.

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39-річна актриса вийшла на червону доріжку Cineworld Leicester Square у вечірній сукні з рюшами. Скарлетт доповнила образ блискучим срібним кольє-кольє та витонченими сережками-кільцями, а волосся розпустила.

Акторка Скарлетт Йоганссон. Фото: Reuters

Актор Кріс Хемсфорт. Фото: Reuters

Її колега Кріс Хемсфорт виглядав стильно у чорному пошитому костюмі зі срібним ланцюжком і перснем. У фільмі Кріс озвучує Оріона Пакса, який пізніше став Оптимусом Праймом, верховним командиром автоботів.

Тим часом Скарлетт виступає в ролі Еліти Один — відданого автобота та могутнього воїна.

На червоній доріжці до дуету приєдналися інші актори, зокрема Брайан Тайрі Генрі, який грає Мегатрона, і Кіган-Майкл Кі, який озвучує Бамблбі.

Нагадаємо, ми писали, що сказали друзі Бреда Пітта про його вихід із нареченою на червону доріжку. А раніше стало відомо, що Дженніфер Еністон вразила розкішним вбранням на червоній доріжці.