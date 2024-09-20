Пышнотелая Скарлетт Йоганссон представила новых Трансформеров в ярком платье

Пышнотелая Скарлетт Йоханссон представила новых Трансформеров в ярком платье
Скарлетт Йоханссон показала роскошный образ в красном макси-платье без бретелек. Красавица присоединилась к австралийской звезде Крису Хэмсворту на лондонской премьере их нового фильма "Трансформеры".
Об этом пишет Daily Mail.
Скарлетт Йоханссон представила новую картину
39-летняя актриса вышла на красную дорожку Cineworld Leicester Square в вечернем платье с рюшами. Скарлетт дополнила образ блестящим серебряным колье-колье и изящными серьгами-кольцами, а волосы распустила.
Ее коллега Крис Хемсфорт выглядел стильно в черном костюме с серебряной цепочкой и перстнем. В фильме Крис озвучивает Ориона Пакса, позже ставшего Оптимусом Праймом, верховным командиром автоботов.
Тем временем Скарлетт выступает в роли Элиты Один — преданного автобота и могущественного воина.
На красной дорожке к дуэту присоединились другие актеры, в том числе Брайан Тайри Генри, играющий Мегатрона, и озвучивающий Бамблби Киган-Майкл Ки.
Напомним, мы писали, что сказали друзья Брэда Питта о его выходе с невестой на красную дорожку. А ранее стало известно, что Дженнифер Энистон поразила роскошным нарядом на красной дорожке.
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