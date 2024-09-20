Пышнотелая Скарлетт Йоганссон представила новых Трансформеров в ярком платье

Актриса Скарлетт Йоханссон. Фото: Reuters

Скарлетт Йоханссон показала роскошный образ в красном макси-платье без бретелек. Красавица присоединилась к австралийской звезде Крису Хэмсворту на лондонской премьере их нового фильма "Трансформеры".

Об этом пишет Daily Mail.

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39-летняя актриса вышла на красную дорожку Cineworld Leicester Square в вечернем платье с рюшами. Скарлетт дополнила образ блестящим серебряным колье-колье и изящными серьгами-кольцами, а волосы распустила.

Актриса Скарлетт Йоганссон. Фото: Reuters

Актер Крис Хэмсфорт. Фото: Reuters

Ее коллега Крис Хемсфорт выглядел стильно в черном костюме с серебряной цепочкой и перстнем. В фильме Крис озвучивает Ориона Пакса, позже ставшего Оптимусом Праймом, верховным командиром автоботов.

Тем временем Скарлетт выступает в роли Элиты Один — преданного автобота и могущественного воина.

На красной дорожке к дуэту присоединились другие актеры, в том числе Брайан Тайри Генри, играющий Мегатрона, и озвучивающий Бамблби Киган-Майкл Ки.

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