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Демі Мур сяяла на урочистій кінопрем'єрі у компанії доньок від Брюса Вілліса

18 вересня 2024 09:10
Оля Мазур - Редактор
Оля Мазур
Редактор
Демі Мур сяяла на урочистій кінопрем'єрі у компанії доньок від Брюса Вілліса
Акторка Демі Мур з дочками. Фото: Reuters
Оля Мазур - Редактор
Оля Мазур
Редактор

Демі Мур з'явилася разом зі своїми трьома дочками на прем'єрі свого нового фільму "Речовина" в Лос-Анджелесі. На червоній доріжці Гільдії режисерів Америки до 61-річної актриси приєдналися її дочки — Румер, Скаут і Таллула.

Про це пише Daily Mail.

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Демі Мур вийшла на публіку у яскравій сукні

Демі вийшла в чорно-червоній сукні з візерунками, яка нагадувала вітраж і натякала на квіткові орнаменти. Старша та наймолодша доньки, Румер і Таллула, виглядали приголомшливо в чорних сукнях, але Скаут приміряла напівпрозору коричневу сукню. Таллула позувала з бойфрендом Джастіном Ейсі.

 

Акторка Демі Мур
Акторка Демі Мур. Фото: Reuters

 

Демі Мур сяяла на урочистій кінопрем'єрі у компанії доньок від Брюса Вілліса - фото 2
Акторка Демі Мур з дочками. Фото: Reuters

 

Демі Мур сяяла на урочистій кінопрем'єрі у компанії доньок від Брюса Вілліса - фото 3
Заголовок
Акторка Демі Мур
Акторка Демі Мур. Фото: Reuters

 

Дочка акторки Демі Мур Скаут
Дочка акторки Демі Мур Скаут. Фото: Reuters

 

Дочка акторки Демі Мур Скаут
Дочка акторки Демі Мур Скаут. Фото: Reuters

 

Дочка акторки Демі Мур Таллула з Тейсі Ейсі
Дочка акторки Демі Мур Таллула з Тейсі Ейсі. Фото: Reuters

 

Демі зіграла головну роль у моторошній картині "Речовина", у якій вона грає телеінструктора з аеробіки, яка після звільнення дізнається про секретну сироватку, яка створює окрему, альтернативну версію себе, що дозволить їй існувати в молодшому тілі.

Але субстанція вимагає, щоб обидві особистості перемикалися між своїми тілами, і героїня Демі виявляє, що є деякі побічні ефекти, коли вона приймає занадто багато речовини в надії довго жити в молодшому тілі.

Нагадаємо, зірка "Сам удома" вийшов на червону доріжку з дружиною. А раніше ми писали, що Брюса Вілліса вперше за довгий час бачили на публіці.

Брюс Вілліс Демі Мур закордонні зірки зіркова пара Прем'єра

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