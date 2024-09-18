Демі Мур сяяла на урочистій кінопрем'єрі у компанії доньок від Брюса Вілліса
Демі Мур з'явилася разом зі своїми трьома дочками на прем'єрі свого нового фільму "Речовина" в Лос-Анджелесі. На червоній доріжці Гільдії режисерів Америки до 61-річної актриси приєдналися її дочки — Румер, Скаут і Таллула.
Про це пише Daily Mail.
Демі Мур вийшла на публіку у яскравій сукні
Демі вийшла в чорно-червоній сукні з візерунками, яка нагадувала вітраж і натякала на квіткові орнаменти. Старша та наймолодша доньки, Румер і Таллула, виглядали приголомшливо в чорних сукнях, але Скаут приміряла напівпрозору коричневу сукню. Таллула позувала з бойфрендом Джастіном Ейсі.
Демі зіграла головну роль у моторошній картині "Речовина", у якій вона грає телеінструктора з аеробіки, яка після звільнення дізнається про секретну сироватку, яка створює окрему, альтернативну версію себе, що дозволить їй існувати в молодшому тілі.
Але субстанція вимагає, щоб обидві особистості перемикалися між своїми тілами, і героїня Демі виявляє, що є деякі побічні ефекти, коли вона приймає занадто багато речовини в надії довго жити в молодшому тілі.
Нагадаємо, зірка "Сам удома" вийшов на червону доріжку з дружиною. А раніше ми писали, що Брюса Вілліса вперше за довгий час бачили на публіці.
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