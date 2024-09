Діва у золотому — Геллі Беррі вразила розкішним виходом на червоній доріжці

Геллі Беррі. Фото: Reuters

Геллі Беррі відвідала світову прем’єру фільму Never Let Go у Нью-Йорку. 58-річна зірка "Жінки-кішки", позувала на Regal Times Squarе у блискучій сукні.

Геллі Беррі представила новий фільм

Беррі зіграла головну роль у фільмі жахів, який має вийти в кінотеатрах США 20 вересня. Актриса вразила виходом у сукні з коротким рукавом, яка облягала її тіло та мала відтінки золотого, коричневого, помаранчевого та срібного. Тканина сукні виблискувала під яскравим світлом, а ланцюжки обвивали її шию. Вона доповнила вечірній образ масивними золотими прикрасами.

Під час нещодавнього інтерв’ю з Marie Claire на початку цього місяця Холлі відверто розповіла, чому вона не боїться старіння.

"Вік — це лише цифра, яку нам прикріплюють при народженні. Нас, жінок, це визначає набагато більше, ніж чоловіків, і іноді це може знесилити нас. Це може змусити нас думати, що ми повинні робити. Я завжди знала, що я була більше, ніж це обличчя і більше, ніж це тіло", — зізналася акторка.

