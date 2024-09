Дева в золотом – Хэлли Берри поразила роскошным выходом на красной дорожке

Хелли Берри. Фото: Reuters

Хелли Берри посетила мировую премьеру фильма Never Let Go в Нью-Йорке. 58-летняя звезда "Женщины-кошки", позировала на Regal Times Squarе в блестящем платье.

Хелли Берри представила новый фильм

Берри сыграла главную роль в ужастике, который должен выйти в кинотеатрах США 20 сентября. Актриса поразила платьем с коротким рукавом, которое облегало ее тело и играло оттенками золота, коричневого, оранжевого и серебряного. Ткань платья сверкала под ярким светом, а цепочки обвивали ее шею. Она дополнила вечерний образ массивными золотыми украшениями.

Во время недавнего интервью с Marie Claire в начале этого месяца Холли откровенно рассказала, почему она не боится старения.

"Возраст — это лишь цифра, которую нам прикрепляют при рождении. Нас, женщин, это определяет гораздо больше, чем мужчин, и иногда это может обессилить нас. Это может заставить нас думать, что мы должны делать. Я всегда знала, что я была больше, чем это лицо и больше, чем это тело", — призналась актриса.

