Прогноз погоды на 4 марта от синоптиков и Наталки Диденко

Семья гуляет с малышом зимой в Харькове. Иллюстративное фото: УНИАН

Сегодня по всей территории Украины ожидается облачная погода с прояснениями. А вот осадков синоптики не прогнозируют, хотя на северо-востоке и востоке страны утром следует ожидать гололедицу.

Об этом сообщают Укргидрометцентр и синоптик Наталка Диденко.

Читайте также:

Погода в Украине на 4 марта от Укргидрометцентра

На сегодня метеорологи прогнозируют ветер преимущественно западного направления, со скоростью 7-12 м/с. Днем по всей Украине, за исключением юга и Закарпатья, возможны порывы ветра до 15-20 м/с.

Сообщение Укргидрометцентра. Фото: Скриншот

Температура воздуха днем ожидается от +5 °С до +10 °С, на востоке страны — от 0 °С до +5 °С.

Карта погоды. Фото: Украинский гидрометеорологический центр

Прогноз погоды на 4 марта от Наталки Диденко

По информации Наталки Диденко, на этой неделе украинцы почувствуют, что весна на самом деле уже приходит. Температура воздуха постепенно будет расти, и уже к середине недели в большинстве регионов столбики термометров покажут +10...+15 °C, а на западе — до +17 °C.

Пост Наталки Диденко. Фото: Скриншот

Однако во вторник, 4 марта, в Украине воздух еще будет прохладным. Днем она будет колебаться в пределах +3...+8 °C, на востоке — +2...+5 °C, а в западных областях — немного теплее, до +7...+12 °C.

В Киеве 4 марта также будет ветрено, поэтому горожанам следует избегать пребывания под большими деревьями. Осадков в столице не прогнозируется, а температура составит до +8 °C.

Напомним, синоптик Диденко сообщила, где завтра в Украине потеплеет. В течение дня в некоторых областях температура воздуха будет колебаться в пределах +3...+12 °C.

Также мы писали, что синоптики дали прогноз погоды в Украине на неделю 3-9 марта. Столбики термометров достигнут +20 °C, а осадков практически не предвидится.