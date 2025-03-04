Прогноз погоди на 4 березня від синоптиків та Наталки Діденко

Родина гуляє з малюком взимку у Харкові. Ілюстративне фото: УНІАН

Сьогодні по всій території України очікується хмарна погода з проясненнями. А ось опадів синоптики не прогнозують, хоча на північному сході та сході країни вранці слід очікувати ожеледицю.

Про це повідомляють Укргідрометцентр та синоптик Наталка Діденко.

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Погода в Україні на 4 березня від Укргідрометцентру

На сьогодні метеорологи прогнозують вітер переважно західного напрямку, зі швидкістю 7-12 м/с. Вдень по всій Україні, за винятком півдня та Закарпаття, можливі пориви вітру до 15-20 м/с.

Повідомлення Укргідрометцентру. Фото: Скриншот

Температура повітря вдень очікується від +5 °С до +10 °С, на сході країни — від 0 °С до +5 °С.

Карта погоди. Фото: Український гідрометеорологічний центр

Прогноз погоди на 4 березня від Наталки Діденко

За інформацією Наталки Діденко, цього тижня українці відчують, що вісна насправді вже приходить. Температура повітря поступово зростатиме, і вже до середини тижня в більшості регіонів стовпчики термометрів покажуть +10…+15 °C, а на заході — до +17 °C.

Пост Наталки Діденко. Фото: Скріншот

Однак у вівторок, 4 березня, в Україні повітря ще буде прохолодним. Вдень вона коливатиметься в межах +3…+8 °C, на сході — +2…+5 °C, а в західних областях — трохи тепліше, до +7…+12 °C.

У Києві 4 березня також буде вітряно, тож містянам слід уникати перебування під великими деревами. Опадів у столиці не прогнозується, а температура становитиме до +8 °C.

Нагадаємо, синоптик Діденко повідомила, де завтра в Україні потеплішає. Упродовж дня в деяких областях температура повітря коливатиметься у межах +3...+12 °C.

Також ми писали, що синоптики дали прогноз погоди в Україні на тиждень 3-9 березня. Стовпчики термометрів сягнуть до +20 °C, а опадів практично не передбачається.