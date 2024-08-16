Геллі Беррі оголилась на публіці у відвертому вбранні

Акторка Геллі Беррі. Фото: Reuters

Акторка Геллі Беррі вразила надвідвертою прозорою сукнею на прем'єрі комедії "Союз" Марка Волберга в Єгипетському театрі в Лос-Анджелесі. Зірка сяяла на червоній доріжці у мереживі на голе тіло.

Відео того, як її вбрання сприйняли прихильники та колеги, Геллі виклала у соціальній мережі.

Читайте також:

Геллі Беррі похизувалась прозорою сукнею

Акторка опублікувала кадри, на яких виходить з лімузину, роздає автографи, позує на червоній доріжці з колегами та виступає із промовою у залі. Зірка почувалася впевнено та демонструвала фігуру у сміливому вбранні.

"Роксан на екрані та іноді поза ним", — прокоментувала відео Беррі, маючи на увазі свою героїню Роксан.

Підписники по-різному відреагували на вихід акторки.

"А де тут сукня?"

"Невже жінки більше не носять білизну, це неприйнятно. Навіть чоловіки поряд ніяковіють".

"Ця сукня не личить леді", — коментують у мережі.

Беррі — Роксанна Голл у фільмі "Союз", уродженка Нью-Джерсі, яка повертається додому, щоб завербувати свого "давно втраченого шкільного коханого" Майка МакКенну (Волберг) на важливу роботу у секретному агентстві. Їй та її босу потрібен звичайний хлопець, який невидимий для виконання місії.

"Знаючи, що він правильний чоловік для цієї роботи, вона вербує Майка для небезпечної розвідувальної місії в Європі, яка штовхає їх разом у світ шпигунів і швидкісних автомобільних погонь", — йдеться в анотації до фільму.

Нагадаємо, наречений Геллі Беррі вразив її відвертим фото. А раніше ми писали, що Геллі Беррі показала сміливе фото у ліфті.