Хелли Берри обнажилась на публике в откровенных нарядах

Хэлли Берри показала, как публика отреагировала на ее невероятное голое платье
Актриса Хэлли Берри поразила сверхоткровенным прозрачным платьем на премьере комедии "Союз" Марка Уолберга в Египетском театре в Лос-Анджелесе. Звезда сияла на красной дорожке в кружевах на голое тело.
Видео того, как ее наряд восприняли поклонники и коллеги, Хэлли выложила в социальной сети.
Хэлли Берри похвасталась прозрачным платьем
Актриса опубликовала кадры, на которых выходит из лимузина, раздает автографы, позирует на красной дорожке с коллегами и выступает с речью в зале. Звезда чувствовала себя уверенно и демонстрировала фигуру в смелом наряде.
"Роксан на экране и иногда вне его", — прокомментировала видео Берри, имея в виду свою героиню Роксан.
Подписчики по-разному отреагировали на выход актрисы.
"А где здесь платье?"
"Неужели женщины больше не носят белье, это неприемлемо. Даже мужчины рядом смущаются".
"Это платье не подходит леди", — комментируют в сети.
Берри — Роксанна Холл в фильме "Союз", уроженка Нью-Джерси, возвращающаяся домой, чтобы завербовать своего "давно потерянного школьного любимого" Майка МакКенна (Уолберг) на важную работу в секретном агентстве. Ей и ее боссу нужен обычный парень, неприметный для выполнения миссии.
"Зная, что он правильный мужчина для этой работы, она вербует Майка для опасной разведывательной миссии в Европе, которая толкает их вместе в мир шпионов и скоростных автомобильных преследований", — говорится в аннотации к фильму.
Напомним, жених Хэлли Берри поразил ее откровенным фото. А раньше мы писали, что Хэлли Берри показала смелый снимок в лифте.
Читайте Новини.LIVE!