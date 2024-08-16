Хелли Берри обнажилась на публике в откровенных нарядах

Актриса Хэлли Берри. Фото: Reuters

Актриса Хэлли Берри поразила сверхоткровенным прозрачным платьем на премьере комедии "Союз" Марка Уолберга в Египетском театре в Лос-Анджелесе. Звезда сияла на красной дорожке в кружевах на голое тело.

Видео того, как ее наряд восприняли поклонники и коллеги, Хэлли выложила в социальной сети.

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Актриса опубликовала кадры, на которых выходит из лимузина, раздает автографы, позирует на красной дорожке с коллегами и выступает с речью в зале. Звезда чувствовала себя уверенно и демонстрировала фигуру в смелом наряде.

"Роксан на экране и иногда вне его", — прокомментировала видео Берри, имея в виду свою героиню Роксан.

Подписчики по-разному отреагировали на выход актрисы.

"А где здесь платье?"

"Неужели женщины больше не носят белье, это неприемлемо. Даже мужчины рядом смущаются".

"Это платье не подходит леди", — комментируют в сети.

Берри — Роксанна Холл в фильме "Союз", уроженка Нью-Джерси, возвращающаяся домой, чтобы завербовать своего "давно потерянного школьного любимого" Майка МакКенна (Уолберг) на важную работу в секретном агентстве. Ей и ее боссу нужен обычный парень, неприметный для выполнения миссии.

"Зная, что он правильный мужчина для этой работы, она вербует Майка для опасной разведывательной миссии в Европе, которая толкает их вместе в мир шпионов и скоростных автомобильных преследований", — говорится в аннотации к фильму.

Напомним, жених Хэлли Берри поразил ее откровенным фото. А раньше мы писали, что Хэлли Берри показала смелый снимок в лифте.