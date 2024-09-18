Деми Мур сияла на торжественной кинопремьере в компании дочерей от Брюса Уиллиса

Актриса Деми Мур с дочерьми. Фото: Reuters

Деми Мур появилась вместе со своими тремя дочерьми на премьере своего нового фильма "Вещество" в Лос-Анджелесе. На красной дорожке Гильдии режиссеров Америки к 61-летней актрисе присоединились ее дочери Румер, Скаут и Таллула.

Об этом пишет Daily Mail.

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Деми вышла в черно-красном платье с узорами, которое напоминало витраж и намекало на цветочные орнаменты. Старшая и младшая дочери, Румер и Таллула, выглядели потрясающе в черных платьях, но Скаут примерила полупрозрачное коричневое платье. Таллула позировала с бойфрендом Джастином Эйси.

Актриса Деми Мур. Фото: Reuters

Актриса Деми Мур с дочерьми. Фото: Reuters

Актриса Деми Мур. Фото: Reuters

Актриса Деми Мур. Фото: Reuters

Дочь актрисы Деми Мур Скаут. Фото: Reuters

Дочь актрисы Деми Мур Скаут. Фото: Reuters

Дочь актрисы Деми Мур Таллула с Тейси Эйси. Фото: Reuters

Деми сыграла главную роль в жуткой картине "Вещество", в которой она играет телеинструктора по аэробике, которая после увольнения узнает секретную сыворотку, которая создает отдельную, альтернативную версию себя, что позволит ей существовать в младшем теле.

Но субстанция требует, чтобы обе личности переключались между своими телами, и героиня Деми обнаруживает, что есть некоторые побочные эффекты, когда она принимает слишком много вещества в надежде долго жить в младшем теле.

Напомним, звезда "Сам дома" вышла на красную дорожку с супругой. А раньше мы писали, что Брюса Уиллиса впервые за долгое время видели на публике.