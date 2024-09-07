Зірка "Сам удома" вийшов на червону доріжку зі стильною дружиною

Актор Макколей Калкін з коханою. Фото: Reuters

Актор Макколей Калкін та його дружина Бренда Сонг прибули на міжнародний кінофестиваль в Торонто. Подія відбувається у Рой Томсон-Хол.

Фото опублікувало Reuters.

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Калкін для виходу на червону доріжку приміряв темний костюм та окуляри, а його кохана — стильну сукню з прикрасами. Пара разом з 2017 року, після зустрічі на зйомках фільму Changeland у Таїланді.

Актор Макколей Калкін з коханою. Фото: Reuters

Кохана Макколея Калкіна. Фото: Reuters

Актор, який має двох дітей від дружини, розповів, що День батька для нього "складне" свято.

"Якщо ви знаєте трохи про мене, то ви б знали, що у мене були складні стосунки з Днем батька в минулому", — написав актор в Instagram.

Зокрема, у минулому він був втягнутий у сімейну драму зі своїм батьком Кітом Калкіним.

"Але після того, як я сам став татом, я вирішив заново винайти велосипед. Крім того, щоб отримати годину-дві додаткового сну, я намагаюся зробити цей день святом для моїх хлопців, а не для мене. Зрештою, саме вони зробили мене батьком. У нашому домі День батька не вшановують так високо, як дні народження чи Різдво, але миють підлогу на такі свята, як День Святого Патріка, День Святого Валентина та 4 липня. Я намагаюся робити веселі речі для хлопців у День батька. Це особливий день. День батька не для мене, а для людей, які змушують мене відчувати себе батьком", — говорить актор.

Стосунки актора з власним батьком

Маколей раніше розповідав про свої складні стосунки з батьком Кітом, що відбулося після того, як він видалив імена своїх батьків зі свого трастового фонду у віці 16 років.

Він також раніше звинувачував свого батька як у фізичному, так і в емоційному насильстві. Як тільки Маколей у ранньому дитинстві різко став відомий, його тато залишив роботу, щоб зосередитися на керуванні його кар’єрою.

Але пізніше зірка розповів, що Кіт "відмовляв йому в певних речах" — зокрема, в ліжку, що означало, що він змушений був спати на дивані — і часто змушував його не спати всю ніч, щоб вивчати рядки, незважаючи на те, що молодий актор почувався виснаженим.

"Я думаю, що це був його спосіб зламати мій дух. Він хотів, щоб я знав, що він головний, і якщо він не хотів, щоб ми спали на ліжку, ми б не спали на ліжку", — розповів Калкін.

У 2001 році він розповів журналу New York Magazine, що все більше і більше втомлюючись від акторської майстерності, він благав тата дозволити йому відпочити, але той не дозволив.

"Мій батько ревнував мене. Він був поганою людиною. Він був жорстоким. У всьому, що він намагався зробити в житті, я досяг успіху ще до 10 років", — говорить актор.

Його батько також тримав від нього в таємниці свої прибутки, хоча без відома Маколея забирав велику частину прибутку собі. Його батьки отримували близько 15% його доходу за фільм.

Але тепер актор приписує своєму батькові те, що він сам допоміг йому стати хорошим татом.

"З самого раннього дитинства я знав, що мені краще занотовувати. Нотатки про те, як не бути, нотатки про те, яким я не хочу бути, коли виросту", — сказав зірка.

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