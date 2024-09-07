Звезда "Сам дома" вышел на красную дорожку со стильной женой

Актер Макколей Калкин с любимой. Фото: Reuters

Актер Макколей Калкин и его супруга Бренда Сонг прибыли на международный кинофестиваль в Торонто. Событие происходит в Рой Томсон-Холл.

Фото опубликовало Reuters.

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Калкин для выхода на красную дорожку примерил темный костюм и очки, его возлюбленная — стильное платье с украшениями. Пара вместе с 2017, после встречи на съемках фильма Changeland в Таиланде.

Актер Макколей Калкин с любимой. Фото: Reuters

Возлюбленная Макколея Калкина. Фото: Reuters

Актер, имеющий двоих детей от супруги, рассказал, что День отца для него "сложный" праздник.

"Если вы знаете немного обо мне, то вы бы знали, что у меня были сложные отношения с Днем отца в прошлом", — написал актер в Instagram.

В частности, в прошлом он был вовлечен в семейную драму со своим отцом Китом Калкиным.

"Но после того, как я сам стал папой, я решил заново изобрести велосипед. Кроме того, чтобы получить час-два дополнительного сна, я пытаюсь сделать этот день праздником для моих парней, а не для меня. В конце концов, они сделали меня отцом. В нашем доме День отца не отмечают так громко, как дни рождения или Рождество, но моют пол на такие праздники, как День Святого Патрика, День Святого Валентина и 4 июля. День отца не для меня, а для людей, которые заставляют меня чувствовать себя отцом", — говорит актер.

Отношения актера с собственным отцом

Маколей ранее рассказывал о своих сложных отношениях с отцом Китом, что произошло после того, как он удалил имена своих родителей из своего трастового фонда в возрасте 16 лет.

Он также ранее обвинял своего отца как в физическом, так и эмоциональном насилии. Как только Маколей в раннем детстве резко стал известен, его отец бросил работу, чтобы сосредоточиться на управлении его карьерой.

Но позже звезда рассказал, что Кит "отказывал ему в определенных вещах" — в частности в постели, что означало, что он вынужден был спать на диване — и часто заставлял его бодрствовать всю ночь, чтобы учить строчки, несмотря на то, что молодой актер чувствовал себя истощенным.

"Я думаю, что это был его способ сломать мой дух. Он хотел, чтобы я знал, что он главный, и если он не хотел, чтобы мы спали на кровати, мы бы не спали на кровати", — рассказал Калкин.

В 2001 году он рассказал журналу New York Magazine, что все больше и больше устав от актерского мастерства, он умолял папу позволить ему отдохнуть, но тот не разрешил.

"Мой отец ревновал меня. Он был плохим человеком. Он был жестоким. Во всем, что он пытался сделать в жизни, я добился успеха еще до 10 лет", — говорит актер.

Его отец также держал от него в тайне свой доход, хотя без ведома Маколея, забирал большую часть прибыли себе. Его родители получали около 15% его дохода за фильм.

Но теперь актер приписывает своему отцу то, что он сам помог ему стать хорошим папой.

"С самого раннего детства я знал, что мне лучше записывать. Заметки о том, как не быть, заметки о том, каким я не хочу быть, когда вырасту", — сказал звезда.

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