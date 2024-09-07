Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Шоу-бизнес arrow Звезда "Один дома" вышел на красную дорожку со стильной супругой arrow

Звезда "Один дома" вышел на красную дорожку со стильной супругой

7 сентября 2024 09:03
Оля Мазур - Редактор
Оля Мазур
Редактор
Звезда "Сам дома" вышел на красную дорожку со стильной женой
Актер Макколей Калкин с любимой. Фото: Reuters
Оля Мазур - Редактор
Оля Мазур
Редактор

Актер Макколей Калкин и его супруга Бренда Сонг прибыли на международный кинофестиваль в Торонто. Событие происходит в Рой Томсон-Холл.

Фото опубликовало Reuters.

Читайте также:

Макколей Калкин вышел на публику с супргой

Калкин для выхода на красную дорожку примерил темный костюм и очки, его возлюбленная — стильное платье с украшениями. Пара вместе с 2017, после встречи на съемках фильма Changeland в Таиланде.

 

Актер Макколей Калкин с любимой
Актер Макколей Калкин с любимой. Фото: Reuters

 

Возлюбленная Макколея Калкина
Возлюбленная Макколея Калкина. Фото: Reuters

 

Актер, имеющий двоих детей от супруги, рассказал, что День отца для него "сложный" праздник.

"Если вы знаете немного обо мне, то вы бы знали, что у меня были сложные отношения с Днем отца в прошлом", — написал актер в Instagram.

В частности, в прошлом он был вовлечен в семейную драму со своим отцом Китом Калкиным.

"Но после того, как я сам стал папой, я решил заново изобрести велосипед. Кроме того, чтобы получить час-два дополнительного сна, я пытаюсь сделать этот день праздником для моих парней, а не для меня. В конце концов, они сделали меня  отцом. В нашем доме День отца не отмечают так громко, как дни рождения или Рождество, но моют пол на такие праздники, как День Святого Патрика, День Святого Валентина и 4 июля. День отца не для меня, а для людей, которые заставляют меня чувствовать себя отцом", — говорит актер.

Отношения актера с собственным отцом

Маколей ранее рассказывал о своих сложных отношениях с отцом Китом, что произошло после того, как он удалил имена своих родителей из своего трастового фонда в возрасте 16 лет.

Он также ранее обвинял своего отца как в физическом, так и эмоциональном насилии. Как только Маколей в раннем детстве резко стал известен, его отец бросил работу, чтобы сосредоточиться на управлении его карьерой.

Но позже звезда рассказал, что Кит "отказывал ему в определенных вещах" — в частности в постели, что означало, что он вынужден был спать на диване — и часто заставлял его бодрствовать всю ночь, чтобы учить строчки, несмотря на то, что молодой актер чувствовал себя истощенным.

"Я думаю, что это был его способ сломать мой дух. Он хотел, чтобы я знал, что он главный, и если он не хотел, чтобы мы спали на кровати, мы бы не спали на кровати", — рассказал Калкин.

В 2001 году он рассказал журналу New York Magazine, что все больше и больше устав от актерского мастерства, он умолял папу позволить ему отдохнуть, но тот не разрешил.

"Мой отец ревновал меня. Он был плохим человеком. Он был жестоким. Во всем, что он пытался сделать в жизни, я добился успеха еще до 10 лет", — говорит актер.

Его отец также держал от него в тайне свой доход, хотя без ведома Маколея, забирал большую часть прибыли себе. Его родители получали около 15% его дохода за фильм.

Но теперь актер приписывает своему отцу то, что он сам помог ему стать хорошим папой.

"С самого раннего детства я знал, что мне лучше записывать. Заметки о том, как не быть, заметки о том, каким я не хочу быть, когда вырасту", — сказал звезда.

Напомним, Дженнифер Лопес одиноко презентовала ленту. А раньше мы писали, что Николь Кидман поразила откровенным образом.

Маколей Калкин зарубежные звезды звезды звездная пара

Все новости

Архив
Все Новости Статьи Видео

09:17 Сотни одесситов сегодня остались без воды до поздней ночи — адреса

Срочная новость

09:12 В Днепре раздался мощный взрыв

09:09 Франция получит деньги из замороженных активов РФ на закупку вооружения для Украины

09:05 Ребров объяснил, почему никак не мог заменить Довбика в сборной

08:59 Украинские военные восстановили ограниченные позиции на Покровском направлении, — ISW

Ремонт синей ветки метро стоил киевлянам больше, чем ремонт всех укрытий за год - 80x80

Ремонт синей ветки метро стоил киевлянам больше, чем ремонт всех укрытий за год

08:54 Оккупанты атаковали 19 населенных пунктов в Херсонской области — какие там разрушения

08:38 США и Ирак договорились о выводе войск — Reuters

08:20 Оккупанты четыре раза ударили по Никополю — что известно

08:15 Днепропетровская ОВА обновила данные о пострадавших в Павлограде

08:08 В Воронежской области взорвался склад боеприпасов из-за атаки БпЛА — эвакуировали людей

09:17 Сотни одесситов сегодня остались без воды до поздней ночи — адреса

Срочная новость

09:12 В Днепре раздался мощный взрыв

09:09 Франция получит деньги из замороженных активов РФ на закупку вооружения для Украины

09:05 Ребров объяснил, почему никак не мог заменить Довбика в сборной

08:59 Украинские военные восстановили ограниченные позиции на Покровском направлении, — ISW

Ремонт синей ветки метро стоил киевлянам больше, чем ремонт всех укрытий за год - 80x80

Ремонт синей ветки метро стоил киевлянам больше, чем ремонт всех укрытий за год

08:54 Оккупанты атаковали 19 населенных пунктов в Херсонской области — какие там разрушения

08:38 США и Ирак договорились о выводе войск — Reuters

08:20 Оккупанты четыре раза ударили по Никополю — что известно

08:15 Днепропетровская ОВА обновила данные о пострадавших в Павлограде

08:08 В Воронежской области взорвался склад боеприпасов из-за атаки БпЛА — эвакуировали людей

Эксклюзив

06:23 Деньги нашлись — почему Рада отказалась повышать налоги и за чей счет будут финансировать армию

6 сентября 2024

20:09 Судьба сказочного тоннеля в Одессе — как он выглядит сегодня

17:27 Причины языковых скандалов в Одессе — мнение горожан

5 сентября 2024

18:33 Донатят, но не все и не всегда — кого чаще всего поддерживают одесситы

4 сентября 2024
Эксклюзив

18:41 Украина может остаться без свежих овощей и фруктов уже этой зимой — известна причина

06:40 Сколько стоит 1 кг чермета — цены на металлолом в Украине в сентябре

06:30 В Украине начали расти цены на подсолнечник — сколько стоит 1 тонна зерна в сентябре

3 сентября 2024
Эксклюзив

19:27 Воюй или работай — кто может претендовать на экономическое бронирование

Новость с фото

06:56 Проверяем кошельки — ТОП-15 ценных монет Украины

06:40 В Украине стремительно растут цены на драгоценные металлы — сколько стоит 1 г золота в сентябре

Text

21:00 Как рост курса доллара в 2024 году повлияет на украинцев — расследование "Наша справа"

Text

17:50 Прощание с погибшей семьей во Львове и расстрел украинских пленных — эфир Вечір.LIVE

Text

14:25 В Украине за 2,5 года произошло более 80 тысяч случаев СЗЧ, — нардеп

Text

13:03 Нардеп объяснил, как наказывают бойцов, самовольно покинувших свою часть

Text

13:00 Встреча Зеленского с Шольцем и неожиданность от США для Украины — эфир День.LIVE

Ремонт синей ветки метро стоил киевлянам больше, чем ремонт всех укрытий за год - 80x80

Ремонт синей ветки метро стоил киевлянам больше, чем ремонт всех укрытий за год

Text

12:35 Юрченко назвал цену "белого билета" в Украине

Text

10:28 Нардеп заявил, что ТЦК встраивают в машины РЭБ для глушения связи

Text

10:00 Евтушек заявил, что в Украине заморозили 20 млрд долларов на защиту энергообъектов

Text

08:00 Главные заявления Сырского по ситуации на фронте и перезагрузке Кабмина — эфир Ранок.LIVE

5 сентября 2024
Text

18:16 Метро на Троещину — экс-советник Кличко обвинил столичную власть в обмане киевлян

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

12:13 Выплаты и вознаграждения военным с 1 сентября — сколько будут платить

29 августа 2024

06:10 Пенсии повысят в сентябре — кто из украинцев получит на 450 грн больше

4 сентября 2024

07:30 Бизнес может бронировать работников, но есть нюансы – при каких условиях могут отменить бронирование

29 августа 2024

09:31 Зинченко узнал, в каком клубе проведет следующий сезон — это не Арсенал

12:22 Операция ВСУ в Курской области оказалась неудачной, под угрозой Покровск, — Forbes

30 августа 2024

08:31 Шахтер заменит Пушича известным тренером — о ком речь

28 августа 2024

10:31 С осени повестки будут вручать по-новому — что изменится в мобилизации

4 сентября 2024
Новость с видео

21:39 Украинцев будут жестко наказывать за отказ ТЦК предъявлять ВУД — что угрожает

25 августа 2024

06:10 Индексация пенсий — что известно о перерасчете выплат в 2024 году

29 августа 2024

03:20 "Азов" предлагает работу водителям с правами категории С и СЕ — какие условия и требования