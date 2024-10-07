Ева Лонгория посетила Global Gift Gala вместе с шестилетним сыном Сантьяго

Ева Лонгория прошлась по красной дорожке с красавчиком-сыном
Звезда сериала "Отчаянные домохозяйки" Ева Лонгория посетила Global Gift Gala. Звезда позировала на красной дорожке вместе со своим 6-летним сыном Сантьяго.
Об этом пишет издание People.
Ева Лонгория на Global Gift Gala
Лонгория надела длинное ослепительно-серебристое платье. Корсет платья был украшен узорами и пайетками. Она дополнила образ серебряным ожерельем, массивным браслетом и несколькими кольцами в тон.
Ее шестилетний сын Сантьяго выглядел волшебно в маленьком черном смокинге и рубашке. Мальчик, похоже, восстанавливался после травмы, поскольку на его левой руке тоже был ярко-розовый гипс.
Позируя для фотографий, мать и сын держатся за руки с улыбками на лице.
Звезда родила Сантьяго в июне 2018 года от мужа Хосе Антонио "Пепе" Бастона.
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