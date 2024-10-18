Стало відомо, хто підтримав Бена Аффлека після розлучення з Дженніфер Лопес - подробиці

Дженніфер Лопес та Бен Аффлек. Фото: Reuters

Голлівудський актор Бен Аффлек на тлі розлучення зі співачкою Дженніфер Лопес залучився підтримкою друзів. До того ж є речі, які допомагають йому пережити цей непростий період.

Про це розповів виданню People інсайдер.

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Найближчим другом, за словами джерел, для Аффлека залишається актор Метт Деймон. Зірки Голлівуду товаришують вже тривалий час, а також разом ведуть спільний бізнес — продюсерську компанію Artists Equity.

"Він дуже близький з Меттом. Метт — його довірена особа. Він завжди точно знає, що відбувається з Беном. Їм також подобається працювати разом", — поділився інсайдер.

Бен Аффлек та Метт Деймон. Фото: Reuters

Також, як розповідає джерело з оточення Аффлека, почуватися щасливим у складний період в особистому житті йому допомагають діти та робота.

"Бен дуже зосереджений на роботі та своїх дітях. Він залишається зайнятим і щасливим", — сказав інсайдер.

Нагадаємо, днями Бен Аффлек спробував себе у ролі режисера — актора помітили на знімальному майданчику з Меттом Деймоном і Девідом Бекхемом.

Також ми писали, що у Бена Аффлека та Дженніфер Лопес виникли розбіжності при розлученні щодо спільного майна.