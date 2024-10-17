Бен Аффлек забив на кіно і взявся за рекламу пива після розлучення з Дженніфер Лопес — фото

Бен Аффлек. Фото: Reuters

Розлучення сильно вплинуло на емоційний стан Бена Аффлека. Ймовірно проблеми почали з'являтись і на роботі. Адже після режисури мільйонних фільмів, Аффлек вдарився у рекламу пива.

Про це пишуть TMZ.

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Для зйомок Бен Аффлек обрав елітну локацію — гольф-клуб Griffin Club Los Angeles. Цей приватний клуб, відкритий лише для членів. Заклад позиціонує себе як "клуб першокласних тенісистів, спортивний, водний і соціальний клуб".

Футболіст Девід Бекхем та актор Метт Деймон. Фото: TMZ

У рекламі пива Stella знімаються друзі Аффлека — футболіст Девід Бекхем та актор Метт Деймон. На фільмуванні Аффлек має не найкращий вигляд. Він ще більше відростив бороду та досить сумний. Вочевидь, йому все ще боляче через розлучення зі співачкою Дженніфер Лопес.

Бен Аффлек рекламує пиво. Фото: TMZ

Нагадаємо, ФБР ймовірно вплинуло на рішення Бена Аффлека розійтись з Дженніфер Лопес. Також зіркова пара ніяк не може поділити своє майно.