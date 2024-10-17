Бен Аффлек забив на кіно і взявся за рекламу пива після розлучення з Дженніфер Лопес — фото

Змінив кар'єру — Бен Аффлек режисує рекламу пива з зірками Голлівуду
Розлучення сильно вплинуло на емоційний стан Бена Аффлека. Ймовірно проблеми почали з'являтись і на роботі. Адже після режисури мільйонних фільмів, Аффлек вдарився у рекламу пива.
Про це пишуть TMZ.
Аффлек став режисером реклами пива Stella
Для зйомок Бен Аффлек обрав елітну локацію — гольф-клуб Griffin Club Los Angeles. Цей приватний клуб, відкритий лише для членів. Заклад позиціонує себе як "клуб першокласних тенісистів, спортивний, водний і соціальний клуб".
У рекламі пива Stella знімаються друзі Аффлека — футболіст Девід Бекхем та актор Метт Деймон. На фільмуванні Аффлек має не найкращий вигляд. Він ще більше відростив бороду та досить сумний. Вочевидь, йому все ще боляче через розлучення зі співачкою Дженніфер Лопес.
Нагадаємо, ФБР ймовірно вплинуло на рішення Бена Аффлека розійтись з Дженніфер Лопес. Також зіркова пара ніяк не може поділити своє майно.
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