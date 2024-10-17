Бен Аффлек забил на кино и взялся за рекламу пива после развода с Дженнифер Лопес.

Бен Аффлек. Фото: Reuters

Развод сильно повлиял на эмоциональное состояние Бена Аффлека. Вероятно, проблемы начали появляться и на работе. Ведь после режиссуры миллионных фильмов Аффлек ударился в рекламу пива.

Об этом пишут TMZ.

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Для съемок Бен Аффлек выбрал элитную локацию — гольф-клуб Griffin Club Los Angeles. Этот частный клуб открыт только для членов. Заведение позиционирует себя как "клуб первоклассных теннисистов, спортивный, водный и социальный клуб".

Футболист Дэвид Бекхэм и актер Мэтт Дэймон. Фото: TMZ

В рекламе пива Stella снимаются друзья Аффлека — футболист Дэвид Бекхэм и актер Мэтт Дэймон. На съемке Аффлек выглядит не лучшим. Он еще больше отрастил бороду и довольно грустный. Очевидно, ему все еще больно из-за развода с певицей Дженнифер Лопес.

Бен Аффлек рекламирует пиво. Фото: TMZ

Напомним, ФБР, вероятно, повлияло на решение Бена Аффлека разойтись с Дженнифер Лопес. Также звездная пара никак не может поделить свое имущество.