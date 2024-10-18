Стало известно, кто поддержал Бена Аффлека после развода с Дженнифер Лопес - подробности

Дженнифер Лопес и Бен Аффлек. Фото: Reuters

Голливудский актер Бен Аффлек на фоне развода с певицей Дженнифер Лопес получил поддержку друзей. К тому же есть вещи, которые помогают ему пережить этот непростой период.

Об этом рассказал изданию People инсайдер.

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Ближайшим другом, по словам источников, для Аффлека остается актер Мэтт Дэймон. Звезды Голливуда дружат уже долгое время, а также вместе ведут совместный бизнес — продюсерскую компанию Artists Equity.

"Он очень близок с Мэттом. Мэтт — его доверенное лицо. Он всегда точно знает, что происходит с Беном. Им также нравится работать вместе", — поделился инсайдер.

Бен Аффлек и Мэтт Дэймон. Фото: Reuters

Также, как говорит источник из окружения Аффлека, чувствовать себя счастливым в сложный период в личной жизни ему помогают дети и работа.

"Бен очень сосредоточен на работе и своих детях. Он остается занятым и счастливым", — сказал инсайдер.

Напомним, на днях Бен Аффлек попробовал себя в роли режиссера — актера заметили на съемочной площадке с Мэттом Дэймоном и Дэвидом Бекхэмом.

Также мы писали, что у Бена Аффлека и Дженнифер Лопес возникли разногласия при разводе по поводу общего имущества.