Стало известно, кто поддержал Бена Аффлека после развода с Дженнифер Лопес - подробности

Его доверенное лицо – кто поддержал Бена Аффлека после развода с Джей Ло
Голливудский актер Бен Аффлек на фоне развода с певицей Дженнифер Лопес получил поддержку друзей. К тому же есть вещи, которые помогают ему пережить этот непростой период.
Об этом рассказал изданию People инсайдер.
Близкий друг поддержал Аффлека во время развода с Лопес
Ближайшим другом, по словам источников, для Аффлека остается актер Мэтт Дэймон. Звезды Голливуда дружат уже долгое время, а также вместе ведут совместный бизнес — продюсерскую компанию Artists Equity.
"Он очень близок с Мэттом. Мэтт — его доверенное лицо. Он всегда точно знает, что происходит с Беном. Им также нравится работать вместе", — поделился инсайдер.
Также, как говорит источник из окружения Аффлека, чувствовать себя счастливым в сложный период в личной жизни ему помогают дети и работа.
"Бен очень сосредоточен на работе и своих детях. Он остается занятым и счастливым", — сказал инсайдер.
Напомним, на днях Бен Аффлек попробовал себя в роли режиссера — актера заметили на съемочной площадке с Мэттом Дэймоном и Дэвидом Бекхэмом.
Также мы писали, что у Бена Аффлека и Дженнифер Лопес возникли разногласия при разводе по поводу общего имущества.
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