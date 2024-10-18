Тоня Матвиенко с Арсеном Мирзояном и дочерью показала, где отдыхает - фото

Тоня Матвиенко показала, куда отправилась на отдых с мужем и дочерью
Певица Тоня Матвиенко отправилась в отпуск вместе со своим мужем, певцом Арсеном Мирзояном, и восьмилетней дочерью Ниной. Семья выбрала отдых на западе Украины.
Фотографиями из путешествия исполнительница поделилась в Instagram.
Тоня Матвиенко с Арсеном Мирзояном и дочерью отправилась в Карпаты
Для отдыха звездная семья выбрала курорт Яремче. В своих Instastories Матвиенко показала невероятную красоту осени в Карпатах.
На фотографиях певица позировала вместе с мужем и дочерью на фоне горных пейзажей. Несмотря на низкую температуру, погода оказалась очень солнечной, поэтому семья могла по полной насладиться прогулками.
Матвиенко и Мирзоян вместе с дочерью побывали у горной реки, где также сделали совместное фото. Семейные кадры певица оставила без подписи.
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