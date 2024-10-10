Ніна та Тоня Матвієнко. Фото: instagram.com/tonya_matvienko

Співачка Тоня Матвієнко зворушливо звернулася до своєї покійної мами Ніни Матвієнко. Сьогодні, 10 жовтня, видатна артистка мала святкувати своє 77-річчя.

У день народження матері Тоня опублікувала пам'ятне відео в Instagram.

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Тоня Матвієнко зворушливо звернулася до покійної мами

Тоня Матвієнко поділилася рідкісними архівними кадрами з мамою. На них шанувальники могли побачити Ніну Митрофанівну у молоді роки.

На більшості кадрів співачка позувала на сцені та у національному українському вбранні, з'явилися у відео й кадри із сімейного архіву Матвієнко.

У своєму зверненні Тоня не лише звернулася до мами, а й дала їй важливу обіцянку.

"10 жовтня — день народження легендарної співачки Ніни Матвієнко, моєї мами. Берегиня національної спадщини, української пісні. Ніколи не забуду цей голос! Ніколи не забуду вас! Обіцяю навесні зроблю вечір пам'яті про вас, мамо", — сказала Тоня.

Нагадаємо, Ніна Матвієнко пішла з життя за два дні до свого 76-річчя, 8 жовтня 2023 року. Як стало відомо пізніше, співачка важко хворіла та приховувала свій стан від шанувальників.

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