Нина и Тоня Матвиенко. Фото: instagram.com/tonya_matvienko

Певица Тоня Матвиенко трогательно обратилась к своей покойной маме Нине Матвиенко. Сегодня, 10 октября, выдающаяся артистка должна была праздновать свое 77-летие.

В день рождения матери Тоня опубликовала памятное видео в Instagram.

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Тоня Матвиенко трогательно обратилась к покойной маме

Тоня Матвиенко поделилась редкими архивными кадрами с мамой. На них поклонники могли увидеть Нину Митрофановну в молодые годы.

На большинстве кадров певица позировала на сцене и в национальной украинской одежде, появились в видео и кадры из семейного архива Матвиенко.

В своем обращении Тоня не только обратилась к маме, но и дала ей важное обещание.

"10 октября — день рождения легендарной певицы Нины Матвиенко, моей мамы. Берегиня национального наследия, украинской песни. Никогда не забуду этот голос! Никогда не забуду вас! Обещаю весной сделаю вечер памяти о вас, мама", — сказала Тоня.

Напомним, Нина Матвиенко ушла из жизни за два дня до своего 76-летия, 8 октября 2023 года. Как стало известно позже, певица тяжело болела и скрывала свое состояние от поклонников.

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