Тоня Матвиенко в день рождения покойной мамы дала ей важное обещание
Певица Тоня Матвиенко трогательно обратилась к своей покойной маме Нине Матвиенко. Сегодня, 10 октября, выдающаяся артистка должна была праздновать свое 77-летие.
В день рождения матери Тоня опубликовала памятное видео в Instagram.
Тоня Матвиенко трогательно обратилась к покойной маме
Тоня Матвиенко поделилась редкими архивными кадрами с мамой. На них поклонники могли увидеть Нину Митрофановну в молодые годы.
На большинстве кадров певица позировала на сцене и в национальной украинской одежде, появились в видео и кадры из семейного архива Матвиенко.
В своем обращении Тоня не только обратилась к маме, но и дала ей важное обещание.
"10 октября — день рождения легендарной певицы Нины Матвиенко, моей мамы. Берегиня национального наследия, украинской песни. Никогда не забуду этот голос! Никогда не забуду вас! Обещаю весной сделаю вечер памяти о вас, мама", — сказала Тоня.
Напомним, Нина Матвиенко ушла из жизни за два дня до своего 76-летия, 8 октября 2023 года. Как стало известно позже, певица тяжело болела и скрывала свое состояние от поклонников.
Раньше мы писали, что Артем Пивоваров расплакался прямо на сцене во время своего концерта.
Также стало известно, что звезда сериала "Офис" преодолела страшную болезнь.
Читайте Новини.LIVE!