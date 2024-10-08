Річниця з дня смерті Ніни Матвієнко — дочка співачки звернулася до покійної матері

Співачки Тоня та Ніна Матвієнко. Фото: instagram.com/tonya_matvienko/

Донька відомої артистки Ніни Матвієнко Тоня зворушливо вшанувала пам'ять покійної мами. Співачка зізналася, що болісна втрата назавжди змінила її життя.

Відповідний допис вона опублікувала в Instagram.

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Тоня Матвієнко вшанувала пам'ять покійної мами

Рівно рік тому, 8 жовтня, померла легендарна співачка Ніна Матвієнко. Їй було 75 років.

Її донька Тоня зворушливо вшанувала пам'ять покійної зірки та зізналася, що досі почувається спустошеною.

"Мій душевний стан і шок можна було передати хіба що з відчуттям, коли я взнала, що почалася війна. Спустошена та вичавлена, як ганчірка. Моє життя змінилося назавжди. Я знаю, що таке втрата, і знаю, що таке цінувати", — поділилася Тоня Матвієнко та додала, що довгий час не могла ходити на кладовище і не прибирала вдома її речі.

Співачка розповіла, що змінилося за рік після смерті Ніни Митрофанівни.

Співачка Ніна Матвієнко. Фото: instagram.com/tonya_matvienko/

"Вас президент посмертно відзначив нагородою "Національна легенда України", а Нінусик заспівала вперше зі мною на сцені. Уляна заснувала свій проєкт, щаслива з Юрою. Арсен затіяв дома ремонт, вам би точно сподобалася ванна. Дуже скучила. Любимо, поважаємо і, звичайно, слухаємо", — додала зірка.

Тоня також пообіцяла організувати концерт пам'яті Ніни Митрофанівни, про який покійна співачка попросила її уві сні.

Нагадаємо, Тоня Матвієнко ніжно привітала коханого чоловіка зі святом. А також каблучку її покійної мами Ніни Матвієнко було виставлено на аукціоні.