Годовщина со дня смерти Нины Матвиенко — дочь певицы обратилась к покойной матери

Певицы Тоня и Нина Матвиенко. Фото: instagram.com/tonya_matvienko/

Дочь известной артистки Нины Матвиенко Тоня трогательно почтила память покойной мамы. Певица призналась, что болезненная утрата навсегда изменила ее жизнь.

Соответствующий пост она опубликовала в Instagram.

Читайте также:

Тоня Матвиенко почтила память покойной мамы

Ровно год назад, 8 октября, скончалась легендарная певица Нина Матвиенко. Ей было 75 лет.

Ее дочь Тоня трогательно почтила память покойной звезды и призналась, что до сих пор чувствует себя опустошенной.

"Мое душевное состояние и шок можно было передать разве что с ощущением, когда я узнала, что началась война. Опустошена и выжата как тряпка. Моя жизнь изменилась навсегда. Я знаю, что такое утрата, и знаю, что такое ценить", — поделилась Тоня Матвиенко и добавила, что долгое время не могла ходить на кладбище и не убирала дома ее вещи.

Певица рассказала, что изменилось через год после смерти Нины Митрофановны.

Певица Нина Матвиенко. Фото: instagram.com/tonya_matvienko/

"Вас президент посмертно отметил наградой "Национальная легенда Украины", а Нинусик спела впервые со мной на сцене. Ульяна основала свой проект, счастлива с Юрой. Арсен затеял дома ремонт, вам бы точно понравилась ванна. Очень соскучилась. Любим, уважаем и, конечно, слушаем", — добавила звезда.

Тоня также пообещала организовать концерт памяти Нины Митрофановны, о котором покойная певица попросила ее во сне.

Напомним, Тоня Матвиенко нежно поздравила любимого мужчину с праздником. А также кольцо ее покойной мамы Нины Матвиенко было выставлено на аукционе.