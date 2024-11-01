Ріанна показала своїх підрослих синів від A$AP Rocky

Ріанна знялася із синами для реклами власного бренду
Співачка Ріанна знялась у святковій кампанії свого бренду нижньої білизни Savage X Fenty разом зі своїми двома синами RZA і Riot. Зірка випустила стильні піжами.
Відповідні фото вона опублікувала на своїй сторінці в Instagram.
Нова фотосесія Ріанни
У рекламі співачка позує на постільній білизні з принтом гепарда разом зі своїми синами — дворічним RZA та Riot Rose, якому 14 місяців, в піжамах власного бренду. Зірка разом з командою створила стильні повзунки для дітей. На опублікованих кадрах двоє малюків, яких вона обіймає, кусають іграшки.
Ріанна доповнила свій образ бігуді та масивним намистом.
"Так, я знаю! Ми офіційно одна з тих сімей, які підходять один одному на свята. Повзунки Forever Savage Onesies для всієї родини вже на сайті", — підписала фото вона.
Нагадаємо, світська левиця Ріанна приголомшила виходом у золотій сукні. Також зірка замінила Шарліз Терон у культовій рекламі брендових парфумів.
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