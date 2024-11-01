Рианна показала своих подросших сыновей от A$AP Rocky

Певица Рианна со своими двумя сыновьями RZA и Riot. Фото: instagram.com/badgalriri/

Певица Рианна снялась в праздничной кампании своего бренда нижнего белья Savage X Fenty вместе со своими двумя сыновьями RZA и Riot. Звезда выпустила стильные пижамы.

Соответствующие фото она опубликовала на своей странице в Instagram.

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В рекламе певица позирует на постельном белье с принтом гепарда вместе со своими сыновьями — двухлетним RZA и Riot Rose, которому 14 месяцев, в пижамах собственного бренда. Звезда вместе с командой создала стильные детские ползунки. На опубликованных кадрах двое малышей, которых она обнимает, кусают игрушки.

Рианна дополнила свой образ бигуди и массивным ожерельем.

"Да, я знаю! Мы официально одна из тех семей, которые подходят друг другу в праздники. Ползунки Forever Savage Onesies для всей семьи уже на сайте", — подписала фото она.

Рианна со своими двумя сыновьями RZA и Riot. Фото: instagram.com/badgalriri/

Рианна представила свои новые пижамы. Фото: instagram.com/badgalriri/

Сын Рианны Риот. Фото: instagram.com/badgalriri/

Напомним, светская львица Рианна ошеломила выходом в золотом платье. Также звезда заменила Шарлиз Терон в культовой рекламе брендовых духов.