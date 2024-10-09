Ріанна похизувалася вигинами у червоній білизні

Співачка Ріанна. Фото: instagram.com/badgalriri/

Популярна співачка Ріанна поділилася із шанувальниками пікантними знімками. Зірка презентувала нову колекцію власного бренду білизни Fenty у колаборації з Diesel.

Фото вона опублікувала на своїй сторінці в Instagram.

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Співачка продемонструвала бюст'є Suspender зі зміїним принтом, який поєднала зі звабливим стрінгами з цього ж комплекту білизни. Напівпрозору сукню зі своєї колекції зірка обіграла та вдягнула як спідницю.

Ріанна доповнила свій образ синім пальто зі штучного хутра та босоніжками золотого кольору на підборах.

"Довгоочікувана колаборація Diesel нарешті тут", — підписала нові фото співачка.

Ріанна у білизні Fenty. Фото: instagram.com/badgalriri/

Ріанна у звабливому образі. Фото: instagram.com/badgalriri/

Ріанна у червоній білизні. Фото: instagram.com/badgalriri/

Нагадаємо, світська левиця Ріанна приголомшила виходом у золотій сукні. Також зірка замінила Шарліз Терон у культовій рекламі брендових парфумів.