Ріанна вийшла у світ із дивною сумкою

Ріанну помітили у ресторані з чудернацькою сумкою за космічну суму
Популярна співачка Ріанна повечеряла в одному з ресторанів Каліфорнії з незвичним аксесуаром. Зірка обрала для виходу величезну хутряну сумку.
Про це пише Page Six.
Ріанна із новою сумочкою
Ріанна завітала до італійського ресторану Giorgio Baldi у Каліфорнії з комічно великою хутряною сумочкою. Аксесуар від Saint Laurent Niki за 5500 доларів (майже 228 тисяч гривень). Зірка поєднала аксесуар зі стильною білою сорочкою та світлими джинсами.
Ріанна доповнила вбрання високими чоботами з леопардовим принтом, срібними прикрасами, сонцезахисними окулярами з коричневою оправою і яскраво-червоним манікюром. Волосся зірка уклала у недбалі локони.
Нагадаємо, світська левиця Ріанна приголомшила виходом у золотій сукні. Також зірка замінила Шарліз Терон у культовій рекламі брендових парфумів.
Читайте Новини.LIVE!