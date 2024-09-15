Ріанна вийшла у світ із дивною сумкою

Співачка Ріанна. Фото: instagram.com/badgalriri/

Популярна співачка Ріанна повечеряла в одному з ресторанів Каліфорнії з незвичним аксесуаром. Зірка обрала для виходу величезну хутряну сумку.

Про це пише Page Six.

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Ріанна завітала до італійського ресторану Giorgio Baldi у Каліфорнії з комічно великою хутряною сумочкою. Аксесуар від Saint Laurent Niki за 5500 доларів (майже 228 тисяч гривень). Зірка поєднала аксесуар зі стильною білою сорочкою та світлими джинсами.

Ріанна доповнила вбрання високими чоботами з леопардовим принтом, срібними прикрасами, сонцезахисними окулярами з коричневою оправою і яскраво-червоним манікюром. Волосся зірка уклала у недбалі локони.

Співачка Ріанна зі стильною сумкою. Фото: instagram.com/badgalriri/BACKGRID

Співачка Ріанна на прогулянці у Каліфорнії. Фото: instagram.com/badgalriri/BACKGRID

Нагадаємо, світська левиця Ріанна приголомшила виходом у золотій сукні. Також зірка замінила Шарліз Терон у культовій рекламі брендових парфумів.