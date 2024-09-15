Рианна вышла в свет со странной сумкой

Певица Рианна. Фото: instagram.com/badgalriri/

Популярная певица Рианна поужинала в одном из ресторанов Калифорнии с необычным аксессуаром. Звезда выбрала для выхода огромную меховую сумку.

Об этом пишет Page Six.

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Рианна посетила итальянский ресторан Giorgio Baldi в Калифорнии с комически большой меховой сумочкой. Аксессуар от Saint Laurent Niki за 5500 долларов (почти 228 тысяч гривен). Звезда подчеркнула аксессуар стильной белой рубашкой и светлыми джинсами.

Рианна дополнила наряд высокими сапогами с леопардовым принтом, серебряными украшениями, солнцезащитными очками с коричневой оправой и алым маникюром. Волосы звезда уложила в небрежные локоны.

Певица Рианна со стильной сумкой. Фото: instagram.com/badgalriri/BACKGRID

Певица Рианна на прогулке в Калифорнии. Фото: instagram.com/badgalriri/BACKGRID

Напомним, светская львица Рианна ошеломила выходом в золотом платье. Также звезда заменила Шарлиз Терон в культовой рекламе брендовых духов.