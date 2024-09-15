Рианна вышла в свет со странной сумкой

Рианну заметили в ресторане с причудливой сумкой за космическую сумму
Популярная певица Рианна поужинала в одном из ресторанов Калифорнии с необычным аксессуаром. Звезда выбрала для выхода огромную меховую сумку.
Об этом пишет Page Six.
Рианна с новой сумочкой
Рианна посетила итальянский ресторан Giorgio Baldi в Калифорнии с комически большой меховой сумочкой. Аксессуар от Saint Laurent Niki за 5500 долларов (почти 228 тысяч гривен). Звезда подчеркнула аксессуар стильной белой рубашкой и светлыми джинсами.
Рианна дополнила наряд высокими сапогами с леопардовым принтом, серебряными украшениями, солнцезащитными очками с коричневой оправой и алым маникюром. Волосы звезда уложила в небрежные локоны.
Напомним, светская львица Рианна ошеломила выходом в золотом платье. Также звезда заменила Шарлиз Терон в культовой рекламе брендовых духов.
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