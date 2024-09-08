Ріанна спокусила прозорою сукнею з глибоким бюстом на показі Alaïa — відео

Американська співачка Ріанна. Фото: instagram/pagesix

Мегапопулярна співачка Ріанна відвідала показ весняної колекції Alaïa. Для події обрала напівпрозору блискучу сукню та корсет. Здавалось, що стиліст взяв вбрання на кілька розмірів менше, адже бюст зірки ледве не випав.

Світлини виклало видання Page Six.

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Співачка відвідала нічний показ у музеї Ґуґґенгайма. Там презентували весняну колекцію Alaïa.

Ріанна обрала для себе білий корсет та напівпрозору сукню, яка мерехтіла при кожному кроці. Її груди мали такий же спокусливий вигляд, як і сідниці.

Ефектний вихід зірки вже почали обговорювати. Прихильникам здається, що Ріанна проігнорувала свою давню подругу Наомі Кемпбелл.

Ріанна на показі мод. Фото: instagram/pagesix

Нагадаємо, світська левиця Ріанна приголомшила виходом у золотій сукні. Також зірка замінила Шарліз Терон у культовій рекламі брендових парфумів.