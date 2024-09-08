Рианна соблазнила прозрачным платьем с глубоким бюстом на показе Alaïa.

Соблазнительная Рианна чуть не потеряла грудь в прозрачном платье на модном показе
Мега популярная певица Рианна посетила показ весенней коллекции Alaïa. Для события выбрала полупрозрачное блестящее платье и корсет. Казалось, что стилист взял наряд на несколько размеров меньше, ведь бюст звезды чуть не выпал.
Фотографии выложило издание Page Six.
Рианна соблазнила прозрачным платьем с глубоким бюстом
Певица посетила ночной показ в музее Гуггенгайма. Там представили весеннюю коллекцию Alaïa.
Рианна выбрала для себя белый корсет и полупрозрачное платье, мерцавшее при каждом шаге. Ее грудь выглядела так же соблазнительно, как и ягодицы.
Эффектный выход звезды уже начали обсуждать. Поклонникам кажется, что Рианна проигнорировала свою давнюю подругу Наоми Кемпбелл.
Напомним, светская львица Рианна ошеломила выходом в золотом платье. Также звезда заменила Шарлиз Терон в культовой рекламе брендовых духов.
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