Рианна соблазнила прозрачным платьем с глубоким бюстом на показе Alaïa.

Американская певица Рианна. Фото: instagram/pagesix

Мега популярная певица Рианна посетила показ весенней коллекции Alaïa. Для события выбрала полупрозрачное блестящее платье и корсет. Казалось, что стилист взял наряд на несколько размеров меньше, ведь бюст звезды чуть не выпал.

Фотографии выложило издание Page Six.

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Певица посетила ночной показ в музее Гуггенгайма. Там представили весеннюю коллекцию Alaïa.

Рианна выбрала для себя белый корсет и полупрозрачное платье, мерцавшее при каждом шаге. Ее грудь выглядела так же соблазнительно, как и ягодицы.

Эффектный выход звезды уже начали обсуждать. Поклонникам кажется, что Рианна проигнорировала свою давнюю подругу Наоми Кемпбелл.

Рианна на показе мод. Фото: instagram/pagesix

Напомним, светская львица Рианна ошеломила выходом в золотом платье. Также звезда заменила Шарлиз Терон в культовой рекламе брендовых духов.