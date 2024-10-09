Рианна похвасталась изгибами в красном белье.

Певица Рианна. Фото: instagram.com/badgalriri/

Популярная певица Рианна поделилась с поклонниками пикантными снимками. Звезда представила новую коллекцию собственного бренда белья Fenty в коллаборации с Diesel.

Фото она опубликовала на своей странице в Instagram.

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Певица продемонстрировала бюстье Suspender со змеиным принтом, которое объединила с обольстительными стрингами из этого же комплекта белья. Полупрозрачное платье из своей коллекции звезда обыграла и надела как юбку.

Рианна дополнила свой образ синим пальто из искусственного меха и босоножками золотого цвета на каблуке.

"Долгожданная коллаборация Diesel наконец-то здесь", — подписала новые фото певица.

Рианна в белье Fenty. Фото: instagram.com/badgalriri/

Рианна в обольстительном образе. Фото: instagram.com/badgalriri/

Рианна в красном белье. Фото: instagram.com/badgalriri/

Напомним, светская львица Рианна ошеломила выходом в золотом платье. Также звезда заменила Шарлиз Терон в культовой рекламе брендовых духов.