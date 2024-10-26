Ольга Фреймут показала єдиного сина та молодшу доньку

Журналістка, громадська діячка Оля Фреймут. Фото: Instagram/freimutolia

Після початку повномасштабної війни колишня телеведуча, журналістка Ольга Фреймут разом з двома дітьми переїхала до Великої Британії. Напередодні Геловіну вони відвідали один з тематичних парків.

Відповідні фото та відео з’явились в Instagram Фреймут.

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Фреймут показала дітей

Колишня телеведуча показала, як проводить час навколо безлічі гарбузів — одного з символів Геловіну, який відзначають в багатьох країнах світу 31 жовтня. Так, наприклад, восьмирічний син Валерій та семирічна донька Євдокія разом з однолітками та зірковою мамою розважалися в тематичному парку.

Вони, зокрема, смажили маршмелоу на багатті, каталися у садовій тачці, а Ольга Фреймут (після весілля з телепродюсером Володимиром Локотком взяла його прізвище) знімала це на смартфон.

Наступного дня після візиту тематичного парку, діти журналістки змінили образи. Фреймут показала спільне фото дітей, на якому вони позують у вишиванках. Подібні знімки колишня телеведуча не показувала вже тривалий час.

Молодші діти Ольги Фреймут. Фото: Instagram/freimutolia

Зазначимо, що у Фреймут є також 18-річна донька Злата Мітчелл. Вона зараз живе та навчається у США. Її Ольга народила від британця Ніла Мітчелла, коли жила в Лондоні.

Нагадаємо, раніше ми писали, що єдиний син Фреймут здобув за кордоном важливу нагороду. Також ми розповідали, що Ольга Фреймут перевірила знання етикету у власних дітей у п'ятизірковому готелі.