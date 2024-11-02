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Павлик признался, как его старший сын во время войны уехал в США

2 ноября 2024 11:52
Анфиса Котова - Редактор
Анфиса Котова
Редактор
Старший сын Виктора Павлика во время войны уехал за границу - детали
Виктор Павлик с сыном Александром. Фото: instagram.com/viktorpavlik
Анфиса Котова - Редактор
Анфиса Котова
Редактор

Певец Виктор Павлик рассказал о жизни своего старшего сына Александра. Два года назад мужчина уехал в Соединенные Штаты и начал там свой бизнес.

Об этом певец рассказал в интервью Rostyslove Production.

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Как рассказал артист, его 40-летний сын два года назад переехал с семьей в Соединенные Штаты. Однако, как именно Александр пересек границу во время полномасштабной войны, певец точно не знает.

"Александр уехал в США. Уже два года он там живет вместе с семьей. Они получили то ли "зеленую карту", или как там оно называется, я не знаю, или приглашение было со стороны верующих по христианской линии, что-то такое. Я так толком не знаю, каким образом он туда поехал. Он взрослый. Александру на сегодня 40 лет", — рассказал Павлик.

Виктор Павлик со своим сыном Александром
Виктор Павлик со своим отпрыском Александром. Фото: instagram.com/viktorpavlik

Сын исполнителя даже начал свой бизнес за границей. По словам Павлика, Александр открыл музыкальную школу и сейчас учит детей. Кроме того, мужчина продолжает свою музыкальную карьеру и дает благотворительные концерты в поддержку Украины.

"Саша в Америке имеет школу. Он занимается воспитанием детей, учит детей петь, играть украинские песни, правда, в стиле рок. У него учится около 10-15 детей разной возрастной категории. Он с ними занимается, они у него учатся, снимают видеоклипы об Украине красивые. Он мне порой высылает, я это вижу, слышу", — поделился певец.

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певец эмиграция Виктор Павлик украинские звезды дети

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