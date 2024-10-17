Дружина Віктора Павліка повідомила про серйозні проблеми зі здоров'ям - фото

Катерина Репяхова. Фото: instagram.com/repyahovakate

Дружина співака Віктора Павліка, блогерка Катерина Репяхова, розповіла про проблеми зі здоров'ям. Бізнесвумен поскаржилася на погане самопочуття.

Подробицями Катерина поділилася в Instagram.

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Катерина вийшла на зв'язок з шанувальниками в Instastories та розповіла, що в неї трапився рецидив циститу, тобто запалення сечового міхура.

Дружина Павліка зізналася, що вже п'ять років хвороба не давала про себе знати, але знову загострилася. Це дуже вплинуло не лише на її фізичне, а й на психічне самопочуття.

"У мене гострий приступ циститу. П'ять років в ремісії і рецидив... В першу чергу дуже сильно боляче психологічно. Жодні ліки не допомагають, або дуже ненадовго", — поділилася Катерина.

Катерина Репяхова розповіла про проблеми зі здоров'ям. Фото: instagram.com/repyahovakate

Пізніше блогерка показалася в лікарні під крапельницею та пригадала, як дуже довго намагалася знайти лікування від хвороби, адже просто не могла терпіти постійне запалення.

"Такі флешбеки в минуле життя, де був хронічний

цистит. Це було не життя... Я шукала лікування по всьому світу. І знайшла в Німеччині. Виходить, що від першого щеплення пройшло шість з половиною років. Це дуже хороший результат. Як пройде запалення, буду знову робити щеплення", — розповіла Катерина.

Катерина Репяхова показалася в лікарні. Фото: instagram.com/repyahovakate

Причиною раптового погіршення самопочуття дружина виконавця вважає стрес. Зокрема через хвилювання щодо генетичного аналізу, який вони здавали не так давно, аби виявити причини затримки мовлення в сина Михайла.

"Отаким боком мені вилазить той генетичний тест. Так сильно я тоді перенервувала, що зараз моє здоров'я просто полетіло. Бережіть свою нервову систему, як можете", — сказала Репяхова.

Дружина Павліка розповіла про погане самопочуття. Фото: instagram.com/repyahovakate

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