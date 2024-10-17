Жена Виктора Павлика сообщила о серьезных проблемах со здоровьем - фото

Жена Виктора Павлика пожаловалась на серьезные проблемы со здоровьем
Жена певца Виктора Павлика, блогер Екатерина Репяхова, рассказала о проблемах со здоровьем. Бизнесвумен пожаловалась на плохое самочувствие.
Подробностями Екатерина поделилась в Instagram.
Жена Виктора Павлика рассказала, что заболела
Екатерина вышла на связь с поклонниками в Instastories и рассказала, что у нее случился рецидив цистита, то есть воспаление мочевого пузыря.
Жена Павлика призналась, что уже пять лет болезнь не давала о себе знать, но снова обострилась. Это повлияло не только на ее физическое, но и на психическое самочувствие.
"У меня острый приступ цистита. Пять лет в ремиссии и рецидив... В первую очередь очень сильно больно психологически. Никакое лекарство не помогает, или очень ненадолго", — поделилась Екатерина.
Позже блогер показалась в больнице под капельницей и вспомнила, как долго пыталась найти лечение от болезни, ведь просто не могла терпеть постоянное воспаление.
"Такие флешбеки в прошлую жизнь, где был хронический
цистит. Это была не жизнь… Я искала лечение по всему миру. И нашла в Германии. Выходит, что после первой прививки прошло шесть с половиной лет. Это очень хороший результат. Как пройдет воспаление, буду снова прививаться", — рассказала Екатерина.
Причиной внезапного ухудшения самочувствия супруга исполнителя считает стресс. В частности, из-за волнения насчет генетического анализа, который они сдавали не так давно, чтобы выявить причины задержки речи у сына Михаила.
"Такой стороной мне вылезает тот генетический тест. Так сильно я тогда перенервничала, что сейчас мое здоровье просто улетело. Берегите свою нервную систему, как можете" , — сказала Репяхова.
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