Жена Виктора Павлика сообщила о серьезных проблемах со здоровьем - фото

Екатерина Репяхова. Фото: instagram.com/repyahovakate

Жена певца Виктора Павлика, блогер Екатерина Репяхова, рассказала о проблемах со здоровьем. Бизнесвумен пожаловалась на плохое самочувствие.

Подробностями Екатерина поделилась в Instagram.

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Екатерина вышла на связь с поклонниками в Instastories и рассказала, что у нее случился рецидив цистита, то есть воспаление мочевого пузыря.

Жена Павлика призналась, что уже пять лет болезнь не давала о себе знать, но снова обострилась. Это повлияло не только на ее физическое, но и на психическое самочувствие.

"У меня острый приступ цистита. Пять лет в ремиссии и рецидив... В первую очередь очень сильно больно психологически. Никакое лекарство не помогает, или очень ненадолго", — поделилась Екатерина.

Екатерина Репяхова рассказала о проблемах со здоровьем. Фото: instagram.com/repyahovakate

Позже блогер показалась в больнице под капельницей и вспомнила, как долго пыталась найти лечение от болезни, ведь просто не могла терпеть постоянное воспаление.

"Такие флешбеки в прошлую жизнь, где был хронический

цистит. Это была не жизнь… Я искала лечение по всему миру. И нашла в Германии. Выходит, что после первой прививки прошло шесть с половиной лет. Это очень хороший результат. Как пройдет воспаление, буду снова прививаться", — рассказала Екатерина.

Екатерина Репяхова показалась в больнице. Фото: instagram.com/repyahovakate

Причиной внезапного ухудшения самочувствия супруга исполнителя считает стресс. В частности, из-за волнения насчет генетического анализа, который они сдавали не так давно, чтобы выявить причины задержки речи у сына Михаила.

"Такой стороной мне вылезает тот генетический тест. Так сильно я тогда перенервничала, что сейчас мое здоровье просто улетело. Берегите свою нервную систему, как можете" , — сказала Репяхова.

Жена Павлика рассказала о плохом самочувствии. Фото: instagram.com/repyahovakate

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