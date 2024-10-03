Дружина Віктора Павліка припинила обстеження сина із затримкою мовлення

Віктор Павлік та Катерина Репяхова з сином. Фото: instagram.com/repyahovakate

Дружина співака Віктора Павліка, блогерка Катерина Репяхова, більше не хоче водити трирічного сина Михайла по лікарях. До цього у хлопчика діагностували затримку мовлення.

Про своє рішення Катерина повідомила в Instagram.

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Катерина Репяхова не хоче водити сина до лікарів через затримку мовлення

Протягом тривалого часу дружина Павліка разом із сином їздила по лікарнях на обстеження, аби допомогти хлопчику швидше заговорити. Родина перепробувала безліч різних методик та способів, але зараз Катерина прийняла рішення призупинити це.

Як розповіла блогерка, вона бачить, як Михайло боїться лікарів та не хоче, аби він страждав через якісь обмеження.

"Я не хочу ні в чому більше розбиратися і копатися. Я приймаю свою дитину такою, якою вона є. Я знімаю всі очікування. Я це вже казала, але зараз я це прямо вже відчула. Стоп. Жодних лікарів. Я не хочу нікуди ходити. Михасик вже боїться лікарів, лікарень", — висловилася Репяхова.

Катерина Репяхова. Фото: instagram.com/repyahovakate

Катерина впевнена, що їхній син заговорить тоді, коли для цього прийде відповідний час. Зараз же вони будуть й надалі його підтримувати та допомагати на цьому шляху.

"Він не такий, як усі, але він має на це абсолютне право. Він має право заговорити тоді, коли буде до цього готовий. І я це підтримую. Я буду поруч і ми все будемо робити для того, щоб йому було легше пізнавати цей світ", — сказала Катерина.

Хлопчик й надалі продовжить займатися з логопедом та ходити на різні гуртки. Також, за словами дружини співака, Михайлик став почуватися краще і після того, як вони звернулися до нутриціолога та скоригували його харчування.

Катерина Репяхова та Віктор Павлік з сином. Фото: instagram.com/repyahovakate

Нагадаємо, що у віці півтора року родина Віктора Павліка почала помічати певні проблеми у поведінці сина. Як розповіла Катерина, "відкат у розвитку" стався після того, як хлопчик сильно перехворів.

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