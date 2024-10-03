Жена Виктора Павлика прекратила обследование сына с задержкой речи

Виктор Павлик и Екатерина Репяхова с сыном. Фото: instagram.com/repyahovakate

Жена певца Виктора Павлика, блогер Екатерина Репяхова, больше не хочет водить трехлетнего сына Михаила по врачам. До этого у мальчика диагностировали задержку речи.

О своем решении Екатерина сообщила в Instagram.

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Долгое время жена Павлика вместе с сыном ездила по больницам на обследование, чтобы помочь мальчику быстрее заговорить. Семья перепробовала множество разных методик и способов, но сейчас Екатерина приняла решение приостановить это.

Как рассказала блогер, она видит, как Михаил боится врачей и не хочет, чтобы он страдал из-за каких-либо ограничений.

"Я не хочу ни в чем больше разбираться и копаться. Я принимаю своего ребенка таким, каков он есть. Я снимаю все ожидания. Я это уже говорила, но сейчас я это прямо уже почувствовала. Стоп. Хватит врачей. Я не хочу никуда ходить. Миша уже боится врачей, больниц", — высказалась Репяхова.

Екатерина Репяхова. Фото: instagram.com/repyahovakate

Екатерина уверена, что их сын заговорит тогда, когда для этого придет подходящее время. Сейчас же они будут и дальше его поддерживать и помогать на этом пути.

"Он не такой, как все, но он имеет на это абсолютное право. Он имеет право заговорить тогда, когда будет к этому готов. И я это поддерживаю. Я буду рядом и мы все будем делать для того, чтобы ему было легче познавать этот мир", — сказала Екатерина.

Мальчик и дальше продолжит заниматься с логопедом и ходить на разные кружки. Также, по словам жены певца, Миша стал чувствовать себя лучше и после того, как они обратились к нутрициологу и откорректировали его питание.

Екатерина Репяхова и Виктор Павлик с сыном. Фото: instagram.com/repyahovakate

Напомним, что в возрасте полутора лет семья Виктора Павлика начала замечать определенные проблемы в поведении сына. Как рассказала Екатерина, "откат в развитии" произошел после того, как мальчик сильно переболел.

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