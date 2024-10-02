Джолі разом із дітьми з'явилася на публіці

Акторка Анджеліна Джолі. Фото: Reuters

Акторка Анджеліна Джолі з'явилася на червоній доріжці Нью-Йоркського кінофестивалю з трьома своїми дітьми: Захарою, Меддоксом і Паксом. На ньому пройшла прем'єра фільму "Марія", в якому акторка зіграла головну роль.

Про це повідомляє Page Six.

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У неділю, 29 вересня, зірка "Малефісенти" позувала на заході в залі Еліс Таллі Лінкольн-центру разом зі своїми дітьми. Джолі обрала для виходу білу сукню із плісированою спідницею.

20-річний Пакс і 23-річний Меддокс виглядали елегантно у сірому костюмі та чорному смокінгу, а 19-річна Захара мала розкішний вигляд, одягнувши білу атласну сукню.

Акторка Анджеліна Джолі із дітьми. Фото:Фото: SplashNews.com

Вся четвірка посміхалася, фотографуючись разом. Вони прийшли підтримати маму, яка зіграла головну роль у фільмі "Марія". Це історія про останні роки життя оперної співачки Марії Каллас.

Нагадаємо, колишній чоловік Джолі Бред Пітт звинувачує її у проблемах їхніх дітей. Також ми розповідали 5 секретів краси акторки.