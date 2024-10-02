Джоли вместе с детьми появилась на публике

Актриса Анджелина Джоли. Фото: Reuters

Актриса Анджелина Джоли появилась на красной дорожке Нью-Йоркского кинофестиваля с тремя своими детьми: Захарой, Мэддоксом и Паксом. На нем прошла премьера фильма "Мария", в котором актриса сыграла главную роль.

Об этом сообщает Page Six.

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В воскресенье, 29 сентября, звезда "Малефисенты" позировала на мероприятии в зале Элис Талли Линкольн-центра вместе со своими детьми. Джоли выбрала для выхода белое платье с плиссированной юбкой.

20-летний Пакс и 23-летний Мэддокс выглядели элегантно в сером костюме и черном смокинге, а 19-летняя Захара выглядела роскошно, надев белое атласное платье.

Актриса Анджелина Джоли с детьми. Фото:Фото: SplashNews.com

Вся четвёрка улыбалась, фотографируясь вместе. Они пришли поддержать маму, которая сыграла главную роль в фильме "Мария". Это история о последних годах жизни оперной певицы Марии Каллас.

Напомним, бывший муж Джоли Брэд Питт обвиняет ее в проблемах их детей. Также мы рассказывали 5 секретов красоты актрисы.