Вийшов трейлер фільму "Марія" з Анджеліною Джолі — відео

Анджеліна Джолі перевтілилась в оперну діву — трейлер фільму "Марія"
Довгоочікуваний трейлер нового кіношедевру з голлівудською акторкою Анджеліною Джолі нарешті вийшов. Ікона краси перевтілилась в легенду оперного світу — співачку Марію Каллас.
Подивитися трейлер можна в YouTube.
Вийшов трейлер фільму "Марія" з Анджеліною Джолі
Режисер Пабло Ларраїн завершив свою кінотрилогію про впливових жінок. Раніше він зняв біографічні фільми про принцесу Діану і Жаклін Кеннеді, а тепер вирішив висвітлити життя оперної діви — Марії Каллас.
Netflix представив перший трейлер фільму "Марія". Це історія про останні роки життя оперної співачки Марії Каллас, яку зіграла Джолі.
У центрі сюжету — зірка повертається до Парижа після гламурного і бурхливого життя на публіці та переосмислює на заході кар'єри все, що сталося з нею. Вона втрачає голос, кохання і не тільки.
Цей фільм — перша роль Анджеліни Джолі за останні три роки. Вона не погоджувалась на інші проєкти, бо хотіла більше часу приділити своїм дітям.
Картину "Марія" представили на Венеційському кінофестивалі в серпні. Публіка була вражена побаченим і аплодувала протягом 8 хвилин.
Нагадаємо, колишній чоловік Джолі Бред Пітт звинувачує її у проблемах їхніх дітей. Також ми розповідали 5 секретів краси акторки.
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