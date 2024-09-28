Вышел трейлер фильма "Мария" с Анджелиной Джоли - видео

Американская актриса Анджелина Джоли в фильме "Мария". Фото: скриншот

Долгожданный трейлер нового киношедевра с голливудской актрисой Анджелиной Джоли наконец-то вышел. Икона красоты перевоплотилась в легенду оперного мира — певицу Марию Каллас.

Посмотреть трейлер можно на YouTube.

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Вышел трейлер фильма "Мария" с Анджелиной Джоли

Режиссер Пабло Ларраин завершил свою кинотрилогию о влиятельных женщинах. Ранее он снял биографические фильмы о принцессе Диане и Жаклине Кеннеди, а теперь решил осветить жизнь оперной девы — Марии Каллас.

Netflix представил первый трейлер фильма "Мария" Это история о последних годах жизни оперной певицы Марии Каллас, которую сыграла Джоли.

В центре сюжета звезда возвращается в Париж после гламурной и бурной жизни на публике и переосмысливает на закате карьеры все, что произошло с ней. Она теряет голос, любовь и не только.

Анджелина Джоли в фильме "Мария". Фото: скриншот

Этот фильм — первая роль Анджелины Джоли за последние три года. Она не соглашалась на другие проекты, потому что хотела больше времени уделить своим детям.

Картину "Мария" представили на Венецианском кинофестивале в августе. Публика была поражена увиденным и аплодировала в течение 8 минут.

Напомним, бывший муж Джоли Брэд Питт обвиняет ее в проблемах их детей. Также мы рассказывали 5 секретов красоты актрисы.