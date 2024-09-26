Джолі розсекретила, як зберігає молодість та красу — деталі

Акторка Анджеліна Джолі. Фото: CR Fashion Book

Голлівудська зірка Анджеліна Джолі вже десятки років вважається іконою краси. На неї хочуть бути схожими, повторюють її стиль та навіть роблять пластичні операції. Секрет молодості та гарного вигляду зірки криється у здорових звичках.

Про це пише видання Pinkvilla.

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Акторка вживає багато чистої води або води з лимоном, близько трьох літрів на день. Це потрібно для підтримки гідратації й виведення токсинів. Також Анджеліна Джолі практикує дробове харчування — 5 прийомів їжі на день маленькими порціями. Зокрема, і дотримується балансу між білками, вуглеводами та жирами.

Снідає Джолі свіжими фруктами, білковими стравами, горіхами та пластівцями. У щоденний раціон старається додавати кіноа, гречку, пшоно, насіння чіа, насіння льону, куркуму, рис, боби, горіхи, свіжі салати, авокадо, тофу, соєве молоко та інше.

Акторка Анджеліна Джолі. Фото: CR Fashion Book

Не забуває і про овочі та дієтичне м'ясо. У раціон також входять протеїнові коктейлі та вітаміни.

Спорт — також важлива звичка для Анджеліни. Вона регулярно буває у спортзалі, а також двічі на тиждень займається йогою. Однак, якщо тренування їй потрібні для гарної фізичної форми, то йога — це можливість зняти стрес та віднайти гармонію.

Бувають дні, коли зірка займається вдома. Тоді обирає кругові тренування з гантелями, кардіонавантаження та силові вправи.

Акторка Анджеліна Джолі дбає про своє здоров'я. Фото: CR Fashion Book

Нагадаємо, американська акторка Анджеліна Джолі набила однакові татуювання зі своєю 16-річною донькою. Також ми розповідали, коли в Україні покажуть новий фільм з Джолі про оперну співачку Марію Каллас.