Джоли рассекретила, как сохраняет молодость и красоту.

Актриса Анджелина Джоли. Фото: CR Fashion Book

Голливудская звезда Анджелина Джоли уже десятки лет считается иконой красоты. На нее хотят быть похожими, повторяют ее стиль и даже делают пластические операции. Секрет молодости и свежего внешнего вида звезды кроется в здоровых повадках.

Об этом пишет издание Pinkvilla.

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Актриса употребляет много чистой воды или воды с лимоном, около трех литров в день. Это необходимо для поддержания гидратации и выведения токсинов. Также Анджелина Джоли практикует дробное питание — 5 приемов пищи в день маленькими порциями. В частности, и соблюдает баланс между белками, углеводами и жирами.

Завтракает Джоли свежими фруктами, белковыми блюдами, орехами и хлопьями. В ежедневный рацион старается добавлять киноа, гречку, пшено, семена чиа, семена льна, куркуму, рис, бобы, орехи, свежие салаты, авокадо, тофу, соевое молоко и прочее.

Актриса Анджелина Джоли. Фото: CR Fashion Book

Не забывает и об овощах и диетическом мясе. В рацион также входят протеиновые коктейли и витамины.

Спорт — также важная привычка для Анджелины. Она регулярно бывает в спортзале, а также дважды в неделю занимается йогой. Однако если тренировки ей нужны для хорошей физической формы, то йога — это возможность снять стресс и обрести гармонию.

Бывают дни, когда звезда занимается дома. Тогда выбирает круговые тренировки с гантелями, кардио и силовые упражнения.

Актриса Анджелина Джоли заботится о своем здоровье. Фото: CR Fashion Book

Напомним, американская актриса Анджелина Джоли набила одинаковые татуировки со своей 16-летней дочерью. Также мы рассказывали, когда в Украине покажут новый фильм из Джоли об оперной певице Марии Калласе.