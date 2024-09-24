Новий фільм Анджеліни Джолі покажуть на Netflix — дата прем'єри

Американська акторка Анджеліна Джолі в стрічці "Марія". Фото: Just Jared

Напередодні на Венеційському міжнародному кінофестивалі відбулась світова прем’єра фільму "Марія" режисера фільму Пабло Ларраіна. Головну роль виконала американська акторка Анджеліна Джолі. З’явилась дата релізу фільму та нові фотографії зі зйомок.

Про це повідомляє видання Just Jared.

Читайте також:

Новий фільм Анджеліни Джолі

Стрічка "Марія" вийде в обраних кінотеатрах США 27 листопада. А на стримінговій платформі Netflix фільм стане доступним для перегляду 11 грудня.

Анджеліна Джолі зіграла роль Марії Каллас, однієї з найзнаменитіших виконавиць 20 століття. У фільмі розповідається про те, як американсько-грецьке сопрано повертається до Парижа після гламурного та бурхливого життя на публіці.

Робота над фільмом "Марія". Фото: Just Jared

"Марія" отримала восьмихвилинні овації на своїй світовій прем’єрі у Венеції, що відбулася в театрі Sala Grande. Джолі, зворушена прийомом, витирала сльози. За цей фільм деякі кінокритики їй пророкують номінацію на премію "Оскар". Це перша роль Анджеліни за останні три роки.

Зйомки фільму "Марія". Фото: Just Jared

Фрагмент фільму "Марія"

Нагадаємо, раніше ми писали, що Анджеліна Джолі звернулася до одного з кращих пластичних хірургів. Також ми розповідали, що британський журналіст розкритикував фільм "Марія" з Джолі.