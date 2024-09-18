Журналіст Браян Вінер заявив, що Анджеліна Джолі не впоралась з роллю Марії Каллас — причини

Голлівудська зірка Анджеліна Джолі в фільмі "Марія". Фото: скриншот

Анджеліна Джолі зіграла легендарну оперну співачку Марію Каллас у фільмі "Марія". Картину представили на Венеційському кінофестивалі. Акторці аплодували протягом восьми хвилин, втім критики більш жорстокі до картини. Британський журналіст Браян Вінер вважає, що режисер абсолютно не передав справжній характер діви Каллас.

Про це він написав в Daily Mail.

Читайте також:

Журналіст Браян Вінер розкритикував Джолі в фільмі "Марія"

Фільм розповідає про життя оперної співачки Марії Каллас в останні її дні, коли їй 53 роки. Вона бачить у снах свого мертвого коханця Онассіса і мучиться спробами повернути знаменитий голос. Вона переживає особисту драму.

Каллас називають "найвидатнішою співачкою в історії" та жінкою з жорстким характером. Вона була особистість — сильна та незалежна.

"Була настільки грізною, що дражливий Джон Г’юстон одного разу сказав, що він би краще провів шість раундів з боксером-важкоатлетом Джеком Демпсі, ніж схрестив шпаги з нею", — написав британський журналіст Браян Вінер.

Він описав, якою була оперна діва, і ця постать зовсім не збігається з персонажем, якого створила Анджеліна Джолі. Вінер вважає, що ні режисер Ларрейн, ні сценарист Стівен Найт не змогли передати велич її культурного статусу.

Анджеліна Джолі в фільмі "Марія". Фото: скриншот

Коли Каллас відмовилась від виступів у Мілані та Нью-Йорку — це була не оперна новина. Це була всесвітня подія, яка викликала шок та непокоєння.

Журналісту прикро, що в фільмі Каллас зобразили, як жалюгідну та нужденну жертву, яка керує лише домашнім персоналом та розмовляє епіграмами. Оперна співачка дійсно була жертвою — мати над нею знущалась, чоловік обкрадав, а коханець бив і накачував наркотиками. Втім, навіть проституція з нацистськими солдатами не зламали Каллас. У фільмі з Джолі — така сильна історія не відчувається.

Водночас британський журналіст підкреслив і похвалив акторку за віддачу. Її підготовка до фіктивного оперного співу, та те, як вона синхронно з оригінальною фонограмою заспівала — варте "Оскара".

Марія Каллас. Фото: instagram.com/mariacallasofficia

Втім, кінець стрічки також не задовольнив критика. Він вважає фінал затягнутим, а останню сцену — занадто очевидною.

"Мені було сумно, і я прагнув кінця принаймні за 20 хвилин до його настання. Ми всі знаємо, що все не закінчиться, поки товста жінка (або у випадку Джолі, не дуже товста жінка) заспіває, але вона змушує нас чекати надто довго", — написав Вінер.

Анджеліна Джолі не впоралась з роллю "Марії". Фото: скриншот

Нагадаємо, ми розповідали, як знімали фільм "Марія" з Джолі в головній ролі. Також стало відомо, чому Анджеліна досі не готова пробачити своєму батькові.