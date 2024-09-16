Стало відомо, чому Анджеліна Джолі так і не пробачила своєму батькові

Американська акторка Анджеліна Джолі. Фото: Reuters

Вже тривалий час американські актори Анджеліна Джолі та Джон Войт не підтримують зв’язок. На те чимало причин, але є одна основна, через яку колишня дружина актора Бреда Пітта не підтримує зв’язок з батьком.

Про це повідомляє видання OK USA.

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Анджеліна Джолі не пробачила батькові

Оскароносна акторка народилася в родині Джона Войта та Маршелін Бертран. Однак через рік після її народження батьки Анджеліни розійшлися. Причиною стала зрада Войта.

"Вона так і не пробачила йому те, що він розбив серце її мами", — сказав інсайдер новинному виданню.

Бертран офіційно подала на розлучення в 1978 році. Процес було завершено в 1980-му. За словами джерела, Джолі також відчувала, що її батько ігнорує її після розставання.

"Оскільки він гуляв на вечірках і жив життям, яким хотів. А не був поруч з нею, щоб виховувати", — зазначили в OK USA.

Голлівудська акторка Анджеліна Джолі в юності з батьком. Фото: X/Masquerade2376

Наприкінці 1990-х акторці Маршелін Бертран поставили невтішний діагноз — рак яєчників та молочної залози. Свої останні роки вона вела практично відлюдницький образ життя — на публіці не з'являлася, інтерв'ю не давала.

Після тривалої боротьби з онкологією матір Анджеліни Джолі померла у 56-річному віці 27 січня 2007-го в Лос-Анджелесі (штат Каліфорнія, США).

Акторка Маршелін Бертран з маленькою Анджеліною Джолі. Фото: X/ScholarsCinema

Нагадаємо, раніше ми писали, що Анджеліну Джолі бачили в компанії російського актора, який підтримує політику Путіна. Також ми розповідали, що акторка Сальма Гаєк поділилася подробицями співпраці із синами Джолі та Пітта.