Стало відомо, чому Анджеліна Джолі так і не пробачила своєму батькові

Джерело повідомило таблоїду, чому Джолі так і не пробачила своєму батькові
Вже тривалий час американські актори Анджеліна Джолі та Джон Войт не підтримують зв’язок. На те чимало причин, але є одна основна, через яку колишня дружина актора Бреда Пітта не підтримує зв’язок з батьком.
Про це повідомляє видання OK USA.
Анджеліна Джолі не пробачила батькові
Оскароносна акторка народилася в родині Джона Войта та Маршелін Бертран. Однак через рік після її народження батьки Анджеліни розійшлися. Причиною стала зрада Войта.
"Вона так і не пробачила йому те, що він розбив серце її мами", — сказав інсайдер новинному виданню.
Бертран офіційно подала на розлучення в 1978 році. Процес було завершено в 1980-му. За словами джерела, Джолі також відчувала, що її батько ігнорує її після розставання.
"Оскільки він гуляв на вечірках і жив життям, яким хотів. А не був поруч з нею, щоб виховувати", — зазначили в OK USA.
Наприкінці 1990-х акторці Маршелін Бертран поставили невтішний діагноз — рак яєчників та молочної залози. Свої останні роки вона вела практично відлюдницький образ життя — на публіці не з'являлася, інтерв'ю не давала.
Після тривалої боротьби з онкологією матір Анджеліни Джолі померла у 56-річному віці 27 січня 2007-го в Лос-Анджелесі (штат Каліфорнія, США).
Нагадаємо, раніше ми писали, що Анджеліну Джолі бачили в компанії російського актора, який підтримує політику Путіна. Також ми розповідали, що акторка Сальма Гаєк поділилася подробицями співпраці із синами Джолі та Пітта.
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